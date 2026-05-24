لبنان
ثلاثة مسارات خارجية ستترك تداعياتها على لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-05-2026
|
01:15
قال مصدر ديبلوماسي إنَّ الأمور في المنطقة تتجه سريعاً نحو ثلاثة مسارات، وجميعها لها تداعيات على
لبنان
:
المسار الأول: ضربة أميركية إسرائيلية ثانية وقاسية على
إيران
، في حال لم يتم الاتفاق، وربما إسقاط النظام أو إضعافه بالكامل. وهذا سينعكس على لبنان بطريقة رمادية، من دون معرفة واضحة لما قد يحصل في الداخل اللبناني جرّاء الضربة على إيران.
المسار الثاني: اتفاق أميركي إيراني واضح يشمل الملف
النووي
، وتحجيم البرنامج البالستي، وحل الأذرع، وهو الحل الأنسب والمسار الأصح بالنسبة إلى لبنان، كونه ينهي كافة الأزمات، ومنها حصرية السلاح. ولبنان، بغالبية مكوّناته وأصدقائه، يفضّلون ويعملون على
إنضاج
هذا المسار الأفضل.
المسار الثالث: اتفاق إيراني أميركي يشمل الملف النووي فقط، من دون التطرّق إلى الأذرع، وهذا هو الأخطر، إذ ستعطي
الولايات المتحدة
بعده الضوء الأخضر لإسرائيل لمعالجة وضعها الأمني في لبنان تجاه سلاح
حزب الله
. وهنا يكون المحظور قد وقع، حيث من المرجّح حينها أن تسقط الهدنة، وندخل في دوامة عنف جديدة وتصاعد في الأعمال الحربية بين
إسرائيل
وحزب الله، وربما لن تسلم
الدولة اللبنانية
ومرافقها منها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
