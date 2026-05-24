نواب التغيير يضغطون لإجراء تعيينات إدارية في بيروت

قال مصدر وزاري إن ثلاثة من "نواب التغيير" في ، يديرون حملة سياسية إعلامية تحريضية، مستغلّين وضعية وإشكالية تموضعهم على الواجهة البحرية لبيروت، من أجل الضغط على الحكومة لإجراء بعض التعيينات والتبديلات الإدارية في العاصمة.

Advertisement



ولفت المصدر إلى أن هؤلاء يسعون إلى الوصول إلى في العاصمة من خلال هذا التحرّك، كونهم لم يتمكنوا من فرض أي عضو بلدي او مختار في العاصمة، في الأخيرة.



وقال المصدر إن "هولاء النواب يسعون من خلال ملف النزوح وتعقيداته في العاصمة إلى فرض واقع إداري جديد، ربما يساعدهم في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال إبراز أحد المقرّبين منهم كمنقذ للعاصمة من الملفات الشائكة، ووضعه في مواجهة البلدية التي يعتبرون أنها لا تمثّلهم بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة".