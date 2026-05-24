هل بدأ التفاوض بين الدولة والحزب؟

توقعت أوساط سياسية أن يتمسك " " أكثر فأكثر بمواقفه الحالية في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين أميركا وإيران، مشيرة إلى أن "الحزب" قد يكرر سردية "الانتصار" مُجدداً إن تم الإعلان عن الاتفاق، بينما التوتر الميداني ما زال مستمراً في ومناطق أخرى.

وأوضحت المصادر أنّ الاتفاق - الأميركي قد يجعل "الحزب" غير متساهل مع مطالب داخلية لبنانية أبرزها حصر السلاح بيد الدولة بعد الحرب الحالية، ذلك أن الإطار العام لما أحيك بين وإيران لا يشمل هذا البند أصلاً.

وذكرت المصادر أنّ مسار التفاوض بين الدولة و"الحزب" لم يأخذ سبيله بعد، خصوصاً أن الأخير لا يتحدث حالياً عن تسليم للسلاح، بينما من المُستبعد طرح هذا الأمر أو البحث به بسلاسة.