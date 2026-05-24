تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع "النحالين"

Lebanon 24
24-05-2026 | 02:50
A-
A+
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع النحالين
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع النحالين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الزراعة، أنه "في إطار حرص وزارة الزراعة واللجنة الفنية العليا لتربية النحل وإنتاج العسل على تطوير وتنظيم قطاع تربية النحل في لبنان، بما يضمن حماية حقوق النحالين، وتعزيز استدامة القطاع، والارتقاء بجودة الإنتاج الوطني، تؤكد الوزارة التزامها نهج الحوار والتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشريكة في هذا القطاع الحيوي".
Advertisement


وفي بيان لها، قالت الوزارة: "انطلاقًا من أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وتطوير السياسات التنظيمية، تدعو وزارة الزراعة الجمعيات والنقابات والتعاونيات والنحالين المعنيين، ممن لديهم ملاحظات أو اقتراحات تتعلق ببعض بنود القرار رقم 79/1/2026 الخاص بتنظيم تربية النحل وإنتاج العسل في لبنان، إلى تزويد الوزارة بملاحظاتهم الخطية بصورة رسمية، سواء لجهة مضمون القرار أو الآلية التنفيذية المرتبطة به، والتي تعمل الوزارة حاليًا على استكمال إعدادها وتطويرها بما يراعي الواقع الميداني والقدرات التطبيقية للقطاع. وتؤكد الوزارة تفهّمها الكامل للهواجس والملاحظات المطروحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والإنتاجية التي يواجهها قطاع تربية النحل، مشددة على أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في تنظيم القطاع، وحمايته من الممارسات العشوائية، وتعزيز السلامة والجودة، وضمان استدامة الإنتاج بما يخدم مصلحة النحالين ويحفظ حقوق المستهلكين والثروة البيئية في لبنان".



وتابعت: "عليه، يُطلب من الجهات المعنية إرسال اقتراحاتها وملاحظاتها الموقعة رسميًا إلى قلم ديوان وزارة الزراعة، وذلك خلال مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور هذا البيان، على أن تتولى اللجنة الفنية العليا دراسة مختلف المقترحات الواردة، والأخذ بكل ما يساهم في تطوير القطاع ويتوافق مع التوجهات العلمية والتنظيمية والإمكانات الفنية المتاحة".



كذلك، أعلنت الوزارة أنه "بناءً على الملاحظات والمقترحات التي سترد إليها ضمن المهلة المحددة، سيُصار إلى تنظيم اجتماع تشاوري موسّع برئاسة معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية والقطاع، بهدف مناقشة الملاحظات المطروحة بصورة علمية وتشاركية، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بما يحقق المصلحة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل في لبنان".
مواضيع ذات صلة
"مبيدات تهدد السلامة".. بيانٌ من "الزراعة"
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 56 ألف هكتار زراعي تأثر بالاعتداءات
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن بكتيريا خطيرة.. تحذير من وزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"شوائب وصفقات".. نقابة مستوردي الخضار والفاكهة تهاجم وزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزير الزراعة

الثروة

التزام

العليا

الملا

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:23 | 2026-05-24
Lebanon24
08:21 | 2026-05-24
Lebanon24
08:16 | 2026-05-24
Lebanon24
08:01 | 2026-05-24
Lebanon24
07:50 | 2026-05-24
Lebanon24
07:48 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24