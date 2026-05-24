تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
27
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
من وزارة الزراعة.. بيان إلى جميع "النحالين"
Lebanon 24
24-05-2026
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الزراعة
، أنه "في إطار حرص وزارة الزراعة واللجنة الفنية
العليا
لتربية النحل وإنتاج العسل على تطوير وتنظيم قطاع تربية النحل في
لبنان
، بما يضمن حماية حقوق النحالين، وتعزيز استدامة القطاع، والارتقاء بجودة الإنتاج الوطني، تؤكد الوزارة التزامها نهج الحوار والتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشريكة في هذا القطاع الحيوي".
Advertisement
وفي بيان لها، قالت الوزارة: "انطلاقًا من أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وتطوير السياسات التنظيمية، تدعو وزارة الزراعة الجمعيات والنقابات والتعاونيات والنحالين المعنيين، ممن لديهم ملاحظات أو اقتراحات تتعلق ببعض بنود القرار رقم 79/1/2026 الخاص بتنظيم تربية النحل وإنتاج العسل في لبنان، إلى تزويد الوزارة بملاحظاتهم الخطية بصورة رسمية، سواء لجهة مضمون القرار أو الآلية التنفيذية المرتبطة به، والتي تعمل الوزارة حاليًا على استكمال إعدادها وتطويرها بما يراعي الواقع الميداني والقدرات التطبيقية للقطاع. وتؤكد الوزارة تفهّمها الكامل للهواجس والملاحظات المطروحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والإنتاجية التي يواجهها قطاع تربية النحل، مشددة على أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في تنظيم القطاع، وحمايته من الممارسات العشوائية، وتعزيز السلامة والجودة، وضمان استدامة الإنتاج بما يخدم مصلحة النحالين ويحفظ حقوق المستهلكين والثروة البيئية في لبنان".
وتابعت: "عليه، يُطلب من الجهات المعنية إرسال اقتراحاتها وملاحظاتها الموقعة رسميًا إلى قلم
ديوان
وزارة الزراعة، وذلك خلال مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور هذا البيان، على أن تتولى اللجنة الفنية العليا دراسة مختلف المقترحات الواردة، والأخذ بكل ما يساهم في تطوير القطاع ويتوافق مع التوجهات العلمية والتنظيمية والإمكانات الفنية المتاحة".
كذلك، أعلنت الوزارة أنه "بناءً على الملاحظات والمقترحات التي سترد إليها ضمن المهلة المحددة، سيُصار إلى تنظيم اجتماع تشاوري موسّع برئاسة معالي
وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية والقطاع، بهدف مناقشة الملاحظات المطروحة بصورة علمية وتشاركية، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بما يحقق المصلحة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل في لبنان".
مواضيع ذات صلة
"مبيدات تهدد السلامة".. بيانٌ من "الزراعة"
Lebanon 24
"مبيدات تهدد السلامة".. بيانٌ من "الزراعة"
24/05/2026 16:02:26
24/05/2026 16:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 56 ألف هكتار زراعي تأثر بالاعتداءات
Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 56 ألف هكتار زراعي تأثر بالاعتداءات
24/05/2026 16:02:26
24/05/2026 16:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن بكتيريا خطيرة.. تحذير من وزارة الزراعة
Lebanon 24
بشأن بكتيريا خطيرة.. تحذير من وزارة الزراعة
24/05/2026 16:02:26
24/05/2026 16:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"شوائب وصفقات".. نقابة مستوردي الخضار والفاكهة تهاجم وزارة الزراعة
Lebanon 24
"شوائب وصفقات".. نقابة مستوردي الخضار والفاكهة تهاجم وزارة الزراعة
24/05/2026 16:02:26
24/05/2026 16:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
وزير الزراعة
الثروة
التزام
العليا
الملا
العلم
تابع
قد يعجبك أيضاً
تأهل ليتيسيا عون إلى دورة الألعاب الآسيوية.. ورئيس الجمهورية: إنجاز يعبّر عن قدرة اللبنانيين على التفوّق رغم التحدّيات
Lebanon 24
تأهل ليتيسيا عون إلى دورة الألعاب الآسيوية.. ورئيس الجمهورية: إنجاز يعبّر عن قدرة اللبنانيين على التفوّق رغم التحدّيات
08:23 | 2026-05-24
24/05/2026 08:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
4 اعضاء جدد لنقابة اطباء لبنان- طرابلس
Lebanon 24
4 اعضاء جدد لنقابة اطباء لبنان- طرابلس
08:21 | 2026-05-24
24/05/2026 08:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أيوب: قضية شهداء الجيش أكبر من أن تُستعمل في بازار التحريض السياسي
Lebanon 24
أيوب: قضية شهداء الجيش أكبر من أن تُستعمل في بازار التحريض السياسي
08:16 | 2026-05-24
24/05/2026 08:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"النقيب" تعرّض لإطلاق نار... وحالته حرجة
Lebanon 24
"النقيب" تعرّض لإطلاق نار... وحالته حرجة
08:01 | 2026-05-24
24/05/2026 08:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة... واستشهاد شخص في جبشيت
Lebanon 24
غارات عنيفة... واستشهاد شخص في جبشيت
07:50 | 2026-05-24
24/05/2026 07:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
10:00 | 2026-05-23
23/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
09:07 | 2026-05-23
23/05/2026 09:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
00:03 | 2026-05-24
24/05/2026 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:23 | 2026-05-24
تأهل ليتيسيا عون إلى دورة الألعاب الآسيوية.. ورئيس الجمهورية: إنجاز يعبّر عن قدرة اللبنانيين على التفوّق رغم التحدّيات
08:21 | 2026-05-24
4 اعضاء جدد لنقابة اطباء لبنان- طرابلس
08:16 | 2026-05-24
أيوب: قضية شهداء الجيش أكبر من أن تُستعمل في بازار التحريض السياسي
08:01 | 2026-05-24
"النقيب" تعرّض لإطلاق نار... وحالته حرجة
07:50 | 2026-05-24
غارات عنيفة... واستشهاد شخص في جبشيت
07:48 | 2026-05-24
كلب شارد في جونية… ومطالبات بمعالجة سريعة
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 16:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 16:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 16:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24