تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فياض: السلطة اللبنانية انزلقت إلى هاوية التفاوض المباشر وتلتزم بتنازلات خطيرة

Lebanon 24
24-05-2026 | 03:29
A-
A+

فياض: السلطة اللبنانية انزلقت إلى هاوية التفاوض المباشر وتلتزم بتنازلات خطيرة
فياض: السلطة اللبنانية انزلقت إلى هاوية التفاوض المباشر وتلتزم بتنازلات خطيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على أن التطورات قد أظهرت أن السلطة اللبنانية انزلقت إلى هاوية التفاوض المباشر التي باتت تشبه المأزق الذي تتخبط داخله، وتلتزم فيه بتنازلات خطيرة دون أية مكتسبات، وضمن أفق له تداعياته الخطيرة على كل الواقع اللبناني دولة ومجتمعاً.
Advertisement


كلام فياض جاء خلال احتفال تكريمي في الأوزاعي، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، عوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.



وقال إن "ما يرمي إليه الإسرائيلي هو دفع اللبنانيين إلى انفجار الصراع المفتوح بينهم، لتحويل الكيان اللبناني إلى أشلاء، الأمر الذي يسهِّل عليه اقتطاع جزء من الأراضي اللبنانية وتحريك النزعات التقسيمية، وإعادة تشكيل الواقع اللبناني برمته بما يلائم التطلعات الإسرائيلية وضمن دائرة النفوذ الإسرائيلي".



وأضاف إن "الإسرائيلي يدرك تماماً أن السلطة لا تملك القدرة على تنفيذ ما تلتزم به، وهو عند كل جولة تفاوض ينتزع تنازلات إضافية، ثم يحوّل هذه التنازلات إلى التزامات يطالب السلطة اللبنانية بتنفيذها، ويبدو واضحاً أن هذا المسلسل لن ينتهي، حتى يدفع الواقع اللبناني إلى الانفجار، وكل هذا، والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة من خلال المجازر والتدمير والتجريف والاغتيالات، دون أدنى اكتراث أو تفاعل من هذه السلطة سوى الحديث الفارغ عن وقف إطلاق النار".



وشدد فياض على أن "السلطة مطالبة بالتفكير ملياً بدعوة الأمين العام لحزب الله للتعاون على قاعدة السعي المشترك لتحقيق المطالب اللبنانية الخمسة، بوضعها ثوابت الموقف الوطني، والدفع باتجاه موقف وطني جامع يقف فيه الجميع على أرضية مشتركة، تستعيد الأرض وتحمي الاستقرار".
مواضيع ذات صلة
قاسم: ندعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نرفض التفاوض المباشر رفضاً قطعياً وليعلم أصحاب السلطة أن أداءهم لن ينفع لبنان ولن ينفعهم
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: التفاوض المباشر تنازل مجاني بلا ثمار
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: السلطة اللبنانية قدمت تنازلات خاسرة أمام إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة اللبنانية

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

فياض على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:23 | 2026-05-24
Lebanon24
08:21 | 2026-05-24
Lebanon24
08:16 | 2026-05-24
Lebanon24
08:01 | 2026-05-24
Lebanon24
07:50 | 2026-05-24
Lebanon24
07:48 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24