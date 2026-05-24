الحوت: قانون العفو العام بات ضرورة ملحّة على المستويين الإنساني والقضائي

أكد النائب عماد الحوت أن قانون العفو العام بات ضرورة ملحّة على المستويين الإنساني والقضائي، في ظل الاكتظاظ الكبير داخل السجون اللبنانية، مرجحاً، في حديث إذاعي، إقرار القانون بعد معالجة النقاط الخلافية.
ونفى وجود خلاف فعلي بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول القانون، معتبراً أن بعض الجهات تحاول تسييس الملف، داعياً في الوقت نفسه إلى إطلاق ورشة إصلاح قضائي شاملة.


وفي الشأن الجنوبي، شدد الحوت على أن لبنان لا يزال بعيداً عن واقع التحرير، معتبراً أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، شرط أن تكون هذه القوة ضمن إطار الدولة اللبنانية واستراتيجيتها الوطنية، لا خارج مؤسسات الدولة.


وفي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أكد الحوت أن جوهر المفاوضات أهم من شكلها، معتبراً أن أي مسار تفاوضي يصبح مقبولاً إذا كان هدفه تثبيت الأمن في الجنوب، وشدد على أن المعيار الأساسي يبقى في النتائج السياسية والأمنية التي تحققها هذه المفاوضات.


داخلياً، اعتبر الحوت أن حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني يجب أن يبقى قراراً لبنانياً، رافضاً أن يتحول الملف إلى بند تفاوضي تفرضه إسرائيل على لبنان، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار الداخلي وبناء الدولة، لا عبر الضغوط الخارجية أو منطق الانتقام السياسي.


كذلك، استبعد الحوت احتمال حصول صدام داخلي أو مواجهة بين حزب الله والجيش اللبناني، مؤكداً أن أي مواجهة من هذا النوع ستكون مكلفة لجميع الأطراف، وأن المصلحة الوطنية تفرض تجنب الانزلاق إلى الفتنة الداخلية والحفاظ على الاستقرار اللبناني.
