تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
14
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الراعي: نصلي لكي تنجح المفاوضات ولبنان يحتاج إلى روح الحكمة
Lebanon 24
24-05-2026
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
قداس عيد العنصرة، وعيد "التيلي لوميار" الـ36، وذكرى الأربعين على رحيل الأخ نور، على مذبح الكنيسة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة".
Advertisement
وحضر القداس وزير الإعلام بول مرقص، النائب نعمة افرام،
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
لـ"تيلي لوميار" و"نور سات" جاك كلاسي، رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين بسام رومانوس على رأس وفد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات، عائلة الأخ نور، عائلة "تيلي لوميار" وحشد من الفاعليات والمؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس، القى البطريرك
الراعي
، عظة بعنوان "لن أترككم يتامى، إنّي آتي إليكم"(يو 14: 18)، قال فيها: "لن أترككم يتامى، إنّي آتي إليكم"(يو 14: 18). بهذه الكلمة ننظر اليوم إلى واقع وطننا، لأن
لبنان
يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى روح
الحكمة
والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة الله. فهذه مواهب الروح
القدس
السبع ليست فقط للتأمل الروحي، بل حاجة فعلية لكل مسؤول، ولكل صاحب قرار، ولكل من يحمل مسؤولية في الكنيسة أو في الدولة أو في المجتمع أو في العائلة. لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ومواقفهم، رجال دولة يبنون مستقبلًا ثابتًا لوطنهم، ويحفظون كرامة الإنسان، ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه".
وأضاف: "نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني، في الداخل والخارج، روح الحكمة والتمييز والمسؤولية. فكل من يصنع خيرًا للبنان، يكون شريكًا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره. وبأمن لبنان يستقر الآخرون أيضًا، وبسلامه يطمئن الكثيرون. أما من يصنع الشر للبنان، أو يتآمر على وحدته واستقراره، فإنه يبقى أسير عزلته وجحيمه، لأن الشر لا يبني وطنًا، ولا يصنع مستقبلًا، ولا يمنح سلامًا. ولهذا، مهما اشتدت الظروف، يبقى لبنان بحياده رسالة حضارة ولقاء وانفتاح، ويبقى وطنًا يحفظه اعتداله ودوره الحرّ ورسالة العيش المشترك التي يحملها إلى هذا الشرق والعالم. فالروح القدس هو روح الوحدة لا الانقسام، وروح الحقيقة لا التلاعب، وروح السلام لا الفوضى".
وأكمل: "زارنا بالأمس وفد من هيئة فعاليات
بيروت
عرضوا علينا سلسلة من الهواجس والمشكلات التي تعيشها العاصمة على المستويات الإنمائية والاجتماعية والبيئية والديموغرافية، بالإضافة إلى ملفات النزوح والفوضى والفساد وتضارب الصلاحيات داخل المجلس البلدي. فكانت الصرخة التالية: بيروت العاصمة هي وجه لبنان وذاكرته ورسالته. فحين تتألم بيروت، يتألم الوطن كله، وحين تتعب العاصمة يتعب القلب اللبناني".
وأكمل: "إن ما نراه اليوم من فوضى وفقر وإهمال وخوف على هوية هذه المدينة، يدعونا جميعًا إلى وقفة ضمير ومسؤولية. بيروت لم تبن على الكراهية ولا على الإقصاء، بل بنيت على العيش المشترك والثقافة والانفتاح واحترام الإنسان. هي المدينة التي احتضنت الجميع، وفتحت ذراعيها لكل محتاج ومتألم، لكن لا يجوز أن تترك وحدها تحمل أعباء الجميع من دون خطة ولا رؤية ولا دولة حاضرة. إن إنقاذ بيروت لا يكون بالخطابات، بل بتوحيد الجهود ووقف الفوضى وإعادة الاعتبار للقانون والمؤسسات، وبحماية الإنسان وكرامته وحفظ هوية العاصمة ووجهها الحضاري. نريد بيروت مدينة الحياة لا مدينة الخوف، مدينة الثقافة لا مدينة الفوضى، مدينة اللقاء لا مدينة الانقسام. وهذه مسؤولية الجميع: الدولة والمسؤولين والمجتمع المدني وكل مواطن يحب لبنان".
وختم الراعي: "نصلي اليوم من أجل بيروت، لتبقى وردة الشرق، ومساحة الحرية والعيش المشترك، وشاهدة على أن لبنان، رغم جراحه، ما زال قادرًا أن ينهض من جديد، بقوّة الله الواحد والثالوث، الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد، آمين".
مواضيع ذات صلة
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد: لبنان يحتاج إلى نور الحكمة والفهم ومخافة الله وينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ورجال دولة يصونون رسالة لبنان ودوره
Lebanon 24
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد: لبنان يحتاج إلى نور الحكمة والفهم ومخافة الله وينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ورجال دولة يصونون رسالة لبنان ودوره
24/05/2026 20:57:57
24/05/2026 20:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي: نصلي كي يحوّل الله هدنة الأيّام الـ10 إلى إيقاف للحرب وإحلال لسلام عادل وشامل يتم بالحوار وبالمفاوضات الدبلوماسية تحت لواء الدولة فقط
Lebanon 24
البطريرك الراعي: نصلي كي يحوّل الله هدنة الأيّام الـ10 إلى إيقاف للحرب وإحلال لسلام عادل وشامل يتم بالحوار وبالمفاوضات الدبلوماسية تحت لواء الدولة فقط
24/05/2026 20:57:57
24/05/2026 20:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: سنصلي من أجل السلام فالايام السوداء والصعبة باتت طويلة
Lebanon 24
الراعي: سنصلي من أجل السلام فالايام السوداء والصعبة باتت طويلة
24/05/2026 20:57:57
24/05/2026 20:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي من جزين: الحرب لا تصنع مستقبلًا ولبنان رسالة سلام
Lebanon 24
الراعي من جزين: الحرب لا تصنع مستقبلًا ولبنان رسالة سلام
24/05/2026 20:57:57
24/05/2026 20:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
رئيس مجلس الإدارة
مار بشارة بطرس
مجلس الإدارة
المدير العام
الراعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في طرابلس.. حادث سير يوقع قتيلا و3 جرحى
Lebanon 24
في طرابلس.. حادث سير يوقع قتيلا و3 جرحى
12:36 | 2026-05-24
24/05/2026 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق منزلاً في البوشرية.. وشعبة المعلومات توقفه
Lebanon 24
سرق منزلاً في البوشرية.. وشعبة المعلومات توقفه
12:33 | 2026-05-24
24/05/2026 12:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل
Lebanon 24
قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل
12:23 | 2026-05-24
24/05/2026 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا المساء...تصعيد اسرائيلي مستمر جنوباً وبقاعاً
Lebanon 24
هذا المساء...تصعيد اسرائيلي مستمر جنوباً وبقاعاً
12:10 | 2026-05-24
24/05/2026 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
Lebanon 24
وزارة الصحة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
11:32 | 2026-05-24
24/05/2026 11:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
00:03 | 2026-05-24
24/05/2026 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
05:23 | 2026-05-24
24/05/2026 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر اعتراف إسرائيلي عن "حزب الله".. معهد ينشره!
Lebanon 24
آخر اعتراف إسرائيلي عن "حزب الله".. معهد ينشره!
16:40 | 2026-05-23
23/05/2026 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:36 | 2026-05-24
في طرابلس.. حادث سير يوقع قتيلا و3 جرحى
12:33 | 2026-05-24
سرق منزلاً في البوشرية.. وشعبة المعلومات توقفه
12:23 | 2026-05-24
قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل
12:10 | 2026-05-24
هذا المساء...تصعيد اسرائيلي مستمر جنوباً وبقاعاً
11:32 | 2026-05-24
وزارة الصحة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
10:53 | 2026-05-24
برّي عن إحتمال شمول لبنان بالإتّفاق الأميركيّ - الإيرانيّ: تبقى العبرة في التنفيذ
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 20:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 20:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 20:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24