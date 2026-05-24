"حزب الله" أحيا "عيد المقاومة والتحرير".. بيرم: حق الدفاع عن النفس لا يحتاج إذناً

أقام " " احتفالاً شعبياً بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لذكرى عيد والتحرير، في ساحة بلدة القماطية، في حضور الوزير السابق مصطفى بيرم، النائب السابق فادي الأعور، منسق الجنوبي في " " بيار بعقليني، عميد الإذاعة في الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل ملاعب، أمين عام "اللقاء الوطني الجامع" جهاد ذبيان، مسؤول قطاع الجبل في "حزب الله" بلال داغر وفاعليات وأهال.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن ، ثم كانت وقفة مع النشيد الوطني ونشيد "الحزب"، وكانت كلمة لبيرم قال فيها: "بالأمس كان هناك عدوان أميركي إنساني وأخلاقي واقتصادي بكل بلطجة من خلال إقرار عقوبات على بعض النواب والوزراء والمسؤولين الحزبيين اللبنانيين إضافة إلى سفير دولة، وللأسف أن يجتمع ولا يعلق بأي كلمة على ما حصل، لا سيما وأن من بين الذين طالتهم هم ضباط في والجيش اللبناني الذين هم عنوان للسيادة، فلماذا هذا الانفصال الذي تمارسه السلطة مع الشعب، ولماذا هذا التنكر للتضحيات؟".

وأضاف: "التاريخ لا يرحم، فأنتم سلطة تذهب وتأتي، ولكن الشعب هو الذي يبقى، الذي عندما وجد أن سلطة الوكالة قد تخلّت عن دورها، انتزع منها الوكالة، وأعلن أن من حق الشعب بالمواثيق الدولية والشرعية والقانونية والأخلاقية وتاريخ الشعوب أن يدافع عن نفسه، والدفاع عن النفس لا يحتاج إلى إذن، فحق المقاومة لا ينتظر إذناً، بينما أي عملية تفاوضية هي مسألة سياسية تحتاج منطقياً ومصلحياً وقانونياً أن يكون هناك توافق وطني، واتفاق على أوراق القوة، لا أن نجرّم حق المقاومة في الوقت الذي تصنع فيه العزة والكرامة والبطولات".





