مناطق ستشهد أمطاراً... إليكم كيف سيكون طقس بداية الأسبوع

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً ربيعياً مستقراً نسبياً يُسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً مع ضباب على المرتفعات خاصة في المناطق الشمالية خلال الأيام المُقبلة بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبياً.

Advertisement

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بين ١٨ و ٢٧، بين ١٥و ٢٥، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تنشط الرياح كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء:

غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء:

غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجبلية والشمالية اعتباراً من بعد الظهر.