إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات في الجنوب وفي البقاع الغربيّ

وجه المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي انذاراً عاجلاً الى الموجودين في البلدات والقرى التالية: مشغرة، ، الشرقية (النبطية)، الدوير، قلايا (البقاع الغربي)، (البقاع الغربي)، (النبطية)، التحتا، عربصاليم، وكفر جوزوطلب أدرعي من السكان إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر.