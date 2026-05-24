|
|
لبنان

تأهل ليتيسيا عون إلى دورة الألعاب الآسيوية.. ورئيس الجمهورية: إنجاز يعبّر عن قدرة اللبنانيين على التفوّق رغم التحدّيات

Lebanon 24
24-05-2026 | 08:23
تأهل ليتيسيا عون إلى دورة الألعاب الآسيوية.. ورئيس الجمهورية: إنجاز يعبّر عن قدرة اللبنانيين على التفوّق رغم التحدّيات
هنأ  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللاعبة اللبنانية البطلة ليتيسيا عون، لمناسبة تأهّلها إلى الألعاب الآسيوية 2026، إثر أدائها المشرّف في بطولة آسيا للتايكواندو في منغوليا وبلوغها الدور ربع النهائي، بعد فوزها المميّز على اللاعبة الصينية.
واكد الرئيس عون أنّ هذا الإنجاز يعبّر عن إرادة اللبنانيين الصلبة وقدرتهم على التفوّق رغم التحدّيات، متمنياً لها دوام النجاح والتألّق في الاستحقاقات المقبلة، ورفع اسم لبنان عالياً في المحافل الدولية.

واعتبر رئيس الجمهورية أن النجاحات التي يحققها اللاعبون واللاعبات اللبنانيين في البطولات الدولية يعكس صمود اللبنانيين الذين، رغم الظروف التي يمر بها وطنهم، يؤكدون حضور لبنان والرسالة الحضارية التي يحملها إلى العالم.
 
وكانت عون قد تأهلت إلى دورة الألعاب الآسيوية بنسختها العشرين التي ستقام في محافظة إيتشي اليابانية بين 19 أيلول و4 تشرين الأول المقبلين بعدما وصلت إلى الدور ربع النهائي (وزن تحت ال57 كلغ) من بطولة آسيا التي تقام في مدينة أولانباتار (منغوليا).

وبذلك، ضمنت عون التأهل إلى الاستحقاق الآسيوي الكبير في اليابان. وخاضت عون البطولة تحت إشراف المدرب الوطني الغراند ماستر إيلي إيليا الذي واكبها في البطولة القارية. 

وكانت عون خضعت لمعسكر تدريبي في تركيا استعداداً لبطولة آسيا.

وبعد ضمان التأهل، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بإيليا وعون وهنأهما، باسم اللجنة الإدارية للاتحاد وباسم عائلة التايكواندو اللبنانية، على الإنجاز المحقق في منغوليا، مضيفاً أن رياضة التايكواندو ما زالت تحلّق في المحافل الخارجية على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.

هذا، وسيضع الاتحاد اللبناني خطة تحضيرية للبطلة عون استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية المقبلة.
