تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"ساعات حاسمة"... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن "حزب الله" وإنتهاء الحرب في لبنان

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-05-2026 | 09:36
A-
A+
ساعات حاسمة... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن حزب الله وإنتهاء الحرب في لبنان
ساعات حاسمة... هذا ما قالته صحيفة أميركيّة عن حزب الله وإنتهاء الحرب في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "New York Times" الأميركية أنه "بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق ناشئ مع إيران، وجد لبنان نفسه في موقف مألوف يوم الأحد، في انتظار القوى الخارجية لتحديد ما إذا كانت الحرب الأخيرة التي دمرت البلاد تقترب من نهايتها".
Advertisement

وبحسب الصحيفة: "انجر لبنان إلى صراع أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص وتشريد مئات الآلاف، وذلك بعد أن أطلق "حزب الله" النار على إسرائيل في آذار تضامناً مع حليفته طهران. ورغم وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان، استمرت الاشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل، حيث يتهم كل طرف الآخر بخرق الهدنة. وقد تصاعدت حدة القتال في الأسابيع الأخيرة، مما كشف عن حدود وقف إطلاق النار وأثار مخاوف من انهيار الهدنة وتحولها إلى حرب شاملة أخرى. لكن يوم الأحد، واجه لبنان احتمال أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب قد يجلب الهدوء الذي تشتد الحاجة إليه بعد سنوات من الاضطرابات".

وتابعت الصحيفة: "رغم غموض بنود الاتفاق، صرّح ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار لصحيفة نيويورك تايمز بأن الاتفاق سيوقف القتال على كل الجبهات، بما فيها لبنان. ومع ذلك، ساد التشكيك على نطاق واسع بشأن ما يمكن أن يعنيه حيث أنه لم يسهم وقف إطلاق النار مرتين في غضون عامين إلا قليلاً في تهدئة الصراع. وفي بيان مكتوب صدر للصحفيين، قال مسؤول حكومي إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع ترامب مساء السبت، وأكد له أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في التحرك ضد كل التهديدات، بما في ذلك في لبنان. من جانبها، طالبت إيران مراراً بإنهاء الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان كجزء من اتفاق".

وأضافت الصحيفة: "بعد وقف إطلاق النار الاسمي بين "حزب الله" وإسرائيل عام 2024، واصلت الأخيرة قصف البنية التحتية للحزب وعناصره في لبنان في محاولة لإضعاف قدراته العسكرية؛ وقد امتنع "حزب الله" عن إطلاق النار إلى حد كبير لأكثر من عام حتى بدأت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر شباط. وفي الأشهر التي تلت ذلك، أثبت "حزب الله" أنه ما زال يحتفظ بقدرته على القتال. وقال بول سالم، الباحث السابق في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "إذا تم إدراج لبنان في اتفاق أميركي إيراني، فمن المرجح أن يصوّر "حزب الله" ذلك على أنه انتصار أو دليل على أن إيران لا تزال قوية وأنها الوحيدة القادرة على دفع الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار. وهذا من شأنه أن يعزز تصميمهم وثقتهم بأن إيران لا تتلاشى في المنطقة، وسيدفعهم إلى تشديد موقفهم داخلياً". وقال سالم إن ازدياد جرأة "حزب الله" قد يُصعّب على الحكومة اللبنانية التحرك ضده".

وختمت الصحيفة: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي اتفاق سيعالج القضايا الأساسية المطروحة في الحرب في لبنان، وكيف سيتم ذلك، بما في ذلك نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها الآن على طول الحدود والتي تمتد في أعمق نقطة لها ستة أميال داخل لبنان".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"الوضع سيء"... هذا ما قاله ضابط إسرائيليّ عن الحرب مع "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 21:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركيّ عن الحرب في لبنان وسلاح "حزب الله": الحلّ في يدّ إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 21:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هذا ما فعله "حزب الله" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 21:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة بريطانيّة تتحدّث عن "المشكلة" في لبنان... هل تعود الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 21:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-24
Lebanon24
12:36 | 2026-05-24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-24
Lebanon24
12:23 | 2026-05-24
Lebanon24
12:10 | 2026-05-24
Lebanon24
11:32 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24