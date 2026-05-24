إنذار من الجيش الإسرائيليّ إلى سكان 6 بلدات جنوبيّة: للإخلاء فوراً

Advertisement

وجه المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي انذاراً عاجلاً الى الموجودين في البلدات والقرى التالية: كفرصير، صير الغربية، ، انصار (النبطية)، مزرعة كوثرية الرز، والخرايب (صيدا)وطلب أدرعي من السكان إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر.