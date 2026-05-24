أكثر من 10 شهداء... هذه حصيلة "مجزرة صير الغربيّة"

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أنّ الغارة الإسرائيليّة على بلدة صير الغربية - ، أدت لمجزرة حصيلتها النهائية 11 شهيداً، من بينهم طفل و6 سيّدات، إضافة إلى إصابة 9 بجروح من بينهم 4 أطفال وسيّدة.

Advertisement