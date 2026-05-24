تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
14
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: أضرار جسيمة في محطة القطراني
Lebanon 24
24-05-2026
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
، في بيان، أن الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة
القطراني
تسببت بأضرار كبيرة في محطة المياه الرئيسية في البلدة، ما أدى إلى خروج أجزاء أساسية من المحطة عن الخدمة، وانعكس سلباً على التغذية المائية لبلدتي القطراني وشبيل.
Advertisement
وأشارت الى ان الأضرار شملت
محطة الكهرباء
، المولدات، ولوحات التشغيل الخاصة بالمحطة، إضافة إلى تضرر خطوط التوزيع الرئيسية والفرعية، وخزانات المازوت، فضلاً عن أضرار كهربائية جسيمة طالت تجهيزات التشغيل والبنى الفنية التابعة للمحطة.
وأوضحت أن الفرق الفنية في المؤسسة تعمل على إجراء الكشف الميداني وتقييم حجم الأضرار، تمهيداً لوضع خطة الصيانة وإعادة تشغيل المحطة بالسرعة الممكنة، بما يضمن عودة التغذية المائية للأهالي في البلدتين.
مواضيع ذات صلة
مؤسسة البترول الكويتية: حرائق وأضرار جسيمة في مرافقنا بشركة البترول وشركة صناعة الكيماويات إثر استهداف إيراني
Lebanon 24
مؤسسة البترول الكويتية: حرائق وأضرار جسيمة في مرافقنا بشركة البترول وشركة صناعة الكيماويات إثر استهداف إيراني
24/05/2026 21:01:12
24/05/2026 21:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتسلم خزانات مياه من الصليب الأحمر لدعم المدارس
Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتسلم خزانات مياه من الصليب الأحمر لدعم المدارس
24/05/2026 21:01:12
24/05/2026 21:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الكهرباء والماء الكويتية: أضرار مادية جراء الهجوم على إحدى محطات تحلية المياه
Lebanon 24
وزارة الكهرباء والماء الكويتية: أضرار مادية جراء الهجوم على إحدى محطات تحلية المياه
24/05/2026 21:01:12
24/05/2026 21:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار جسيمة في مسجد بأودونبازاري بعد صاعقة قوية وسقوط حجارة وزجاج
Lebanon 24
أضرار جسيمة في مسجد بأودونبازاري بعد صاعقة قوية وسقوط حجارة وزجاج
24/05/2026 21:01:12
24/05/2026 21:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مؤسسة مياه لبنان
محطة الكهرباء
إعادة تشغيل
الإسرائيلي
مياه لبنان
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقريرٌ عن عون ولقاء نتنياهو.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن عون ولقاء نتنياهو.. ماذا قال؟
14:00 | 2026-05-24
24/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. حادث سير يوقع قتيلا و3 جرحى
Lebanon 24
في طرابلس.. حادث سير يوقع قتيلا و3 جرحى
12:36 | 2026-05-24
24/05/2026 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق منزلاً في البوشرية.. وشعبة المعلومات توقفه
Lebanon 24
سرق منزلاً في البوشرية.. وشعبة المعلومات توقفه
12:33 | 2026-05-24
24/05/2026 12:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل
Lebanon 24
قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل
12:23 | 2026-05-24
24/05/2026 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا المساء...تصعيد اسرائيلي مستمر جنوباً وبقاعاً
Lebanon 24
هذا المساء...تصعيد اسرائيلي مستمر جنوباً وبقاعاً
12:10 | 2026-05-24
24/05/2026 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
Lebanon 24
بشأن لبنان.. ماذا تضمن الاتفاق الأميركي الإيراني؟
00:03 | 2026-05-24
24/05/2026 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
Lebanon 24
ترك خلفه زوجته وطفلين... الموت يُغيّب ممثلاً كوميديّاً بعد سنوات من المرض
05:23 | 2026-05-24
24/05/2026 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر اعتراف إسرائيلي عن "حزب الله".. معهد ينشره!
Lebanon 24
آخر اعتراف إسرائيلي عن "حزب الله".. معهد ينشره!
16:40 | 2026-05-23
23/05/2026 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2026-05-24
تقريرٌ عن عون ولقاء نتنياهو.. ماذا قال؟
12:36 | 2026-05-24
في طرابلس.. حادث سير يوقع قتيلا و3 جرحى
12:33 | 2026-05-24
سرق منزلاً في البوشرية.. وشعبة المعلومات توقفه
12:23 | 2026-05-24
قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل
12:10 | 2026-05-24
هذا المساء...تصعيد اسرائيلي مستمر جنوباً وبقاعاً
11:32 | 2026-05-24
وزارة الصحة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 21:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 21:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 21:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24