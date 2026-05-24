مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: أضرار جسيمة في محطة القطراني

أعلنت ، في بيان، أن الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة تسببت بأضرار كبيرة في محطة المياه الرئيسية في البلدة، ما أدى إلى خروج أجزاء أساسية من المحطة عن الخدمة، وانعكس سلباً على التغذية المائية لبلدتي القطراني وشبيل.وأشارت الى ان الأضرار شملت ، المولدات، ولوحات التشغيل الخاصة بالمحطة، إضافة إلى تضرر خطوط التوزيع الرئيسية والفرعية، وخزانات المازوت، فضلاً عن أضرار كهربائية جسيمة طالت تجهيزات التشغيل والبنى الفنية التابعة للمحطة.