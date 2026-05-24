مرعي مثل قيادة الجيش في حفل ازاحة الستار عن تمثال الشهيد شوقي فرحان محمود في الباروك

Advertisement

نظمت وبلدية الباروك - الفريديس وعائلات البلدتين، حفل ازاحة الستار عن تمثال الشهيد المغوار فرحان محمود الذي استشهد قبل ١٩ عاما في معارك نهر البارد، وذلك في احتفال اقيم في ساحة مركز الباروك الصحي الحكومي، بمشاركة ممثل قيادة الجيش العميد الركن جهاد مرعي وشخصيات.بعد النشيد الوطني ونشيد الجيش، وفيديو عن الشهيد وشهادات له، القيت كلمات لكل من المحامي وئام محمود معرفا، المؤهل اول نايف امان الدين باسم رابطة قدامى القوات المسلحة ورئيس بلدية الباروك- الفريديس فادي محمود.كما ألقى مرعي كلمة قيادة الجيش مشيدا بالتضحيات التي قدمها الشهيد، وقال: "انها بادرة وفاء وعرفان لاحدابطال الجيش الشجعان والأشداء الرقيب الشهيد شوقي محمود الذي وهب حياته فداء للوطن في مواجهة تنظيم ارهابي في خلال معركة نهر البارد".أضاف: "لقد تميز شهيدنا بالاندفاع في ساحة الكرامة والواجب التزاما بقيم الذود عن ليبقى علم الوطن عاليا خفاقا وقاتل حتى الرمق الأخير ليمنع يد الارهاب من المس بأهله اللبنانيين وكل هذه المعاني تتجسد بالنصب التذكاري الذي نحتفل بإزاحة الستار عنه اليوم ونحن في رحاب الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرقيب شوقي محمود وسيصبح النصب معلما لهذه المنطقة التي ارتبطت دوما بالمؤسسة العسكرية وقدمت خيرة ابنائها للوطن".وختاما جرى تسليم دروع شكر وتقدير، وإزاحة الستار عن التمثال.