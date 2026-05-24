|
لبنان

سرق منزلاً في البوشرية.. وشعبة المعلومات توقفه

24-05-2026 | 12:33
أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي انه وفي إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، على مختلف الأراضي اللبنانية.
بتاريخ 14-5-2026 أقدم مجهول على الدخول إلى منزل أحد المواطنين الكائن في محلّة البوشرية دون كسر وخلع، وسرق من داخله مبلغ حوالى 11 ألف د. أ. ومجوهرات، ثمّ فرّ إلى جهة مجهولة.

على الفور باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هويّة السارق وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت في خلال ساعات إلى تحديد هويّـه، ويدعى:

د. و. (مواليد لعام 2007، سوري)

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبأقلّ من 24 ساعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة برج حمود.

بتفتيشه ضبط بحوزته مسدّسان حربيّان مع 3 مماشط و10 طلقات صالحة للاستعمال، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على الدخول إلى المنزل المذكور بواسطة مفتاح مستعار كان قد نسخه لتنفيذ عملية السرقة، وأنّه اشترى المسدّسين المضبوطين من المبلغ المسروق، كما أنّه دفع مبلغًا للاستحصال على رخصة حمل سلاح.

تمّ ضبط المسروقات، وسُلِّمت إلى صاحبها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء.
