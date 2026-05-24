سرق منزلاً في البوشرية.. وشعبة المعلومات توقفه

Advertisement

أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي انه وفي إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، على مختلف الأراضي .بتاريخ 14-5-2026 أقدم مجهول على الدخول إلى منزل أحد المواطنين الكائن في محلّة دون كسر وخلع، وسرق من داخله مبلغ حوالى 11 ألف د. أ. ومجوهرات، ثمّ فرّ إلى جهة مجهولة.على الفور باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هويّة السارق وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت في خلال ساعات إلى تحديد هويّـه، ويدعى:د. و. (مواليد لعام 2007، سوري)وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبأقلّ من 24 ساعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة .بتفتيشه ضبط بحوزته مسدّسان حربيّان مع 3 مماشط و10 طلقات صالحة للاستعمال، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على الدخول إلى المنزل المذكور بواسطة مفتاح مستعار كان قد نسخه لتنفيذ عملية السرقة، وأنّه اشترى المسدّسين المضبوطين من المبلغ المسروق، كما أنّه دفع مبلغًا للاستحصال على رخصة حمل سلاح.تمّ ضبط المسروقات، وسُلِّمت إلى صاحبها.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة .