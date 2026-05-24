وزارة الصحة: شهداء وجرحى في الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المسعفين

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات متلاحقة للعدو على بلدة عربصاليم قضاء أدت إلى شهيدين من بينهما مسعف في الهيئة الصحية وعشرة جرحى من بينهم مسعفان في الهيئة و٤ مسعفين في جمعية الرسالة.سبق ذلك غارة أدت إلى تدمير في ، الذي كان خاليا من المسعفين لحظة وقوع الغارة.إن تشجب هذا المسلسل المتمادي من الاعتداءات على القطاع الصحي والاسعافي في ، والذي يراكم الدلائل حول تمسك العدو الإسرائيلي بمنطقه الهمجي اللاإنساني واللاأخلاقي الذي يجافي حق الإنقاذ والعلاج الذي تكفله القوانين والشرائع الإنسانية والدولية، ليرسي منطق الغاب من دون حدود.