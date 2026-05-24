تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

احذر ... نقرة واحدة قد تُفقدك بياناتك!

رانيا عبيد - Rania Obeid

|
Lebanon 24
24-05-2026 | 14:09
A-
A+
احذر ... نقرة واحدة قد تُفقدك بياناتك!
احذر ... نقرة واحدة قد تُفقدك بياناتك! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تبدأ القصة دائماً بإشعار بسيط على هاتفك: "فلان بدأ بمتابعتك". تبتسم تلقائياً لأنك تعرفه، وتقبل الإضافة من دون تفكير طويل في سبب إنشائه لحساب جديد. لكن خلف هذه الحركة العفوية البسيطة، قد يكمن فخ رقمي هادئ ينتظر فقط نقرة واحدة منك على رابط مرسل في الخاص لتتحول الثقة إلى كارثة شخصية. وهذا ما يحصل في الآونة الأخيرة، اذ تنتشر حيلة خبيثة يستغل فيها بعض المخترقين (الهاكرز) صور حسابات الأصدقاء والمقربون لإنشاء حسابات وهمية ومطابقة تماماً للحسابات الحقيقية. يبدأ الحساب المزيف بمتابعتك، ثم يرسل لك رسالة خاصة تحتوي على رابط (Link) يطلب منك الضغط عليه بداعي الفضول أو المساعدة. الروابط التي تُرسل من هذه الحسابات المستنسخة ليست مجرد صفحات عادية، بل هي فخاخ رقمية مصممة بدقة للقيام بالآتي:
Advertisement
سرقة حسابك (Phishing): قد يفتح الرابط صفحة تسجيل دخول مزيفة تشبه تماماً صفحة إنستغرام أو فيسبوك. بمجرد أن تكتب اسم المستخدم وكلمة السر، ستصل البيانات إلى المخترق فوراً ويتم الاستيلاء على حسابك وحرمانك منه.
 
اختراق الهاتف عبر "ملفات تعريف الارتباط" (Cookies): بعض الروابط خبيثة لدرجة أنها تسرق ملفات الارتباط الخاصة بجهازك، مما يتيح للمخترق الدخول إلى حساباتك المفتوحة ونشاطاتك من دون الحاجة لمعرفة كلمة السر أو تجاوز رمز التحقق الثنائي.
 
زرع البرمجيات الضارة: قد يؤدي الضغط على الرابط إلى تنزيل غير محسوس لملفات تجسس (Spyware) خلف كواليس نظام الهاتف، بهدف مراقبة ما تكتبه وسرقة بياناتك الشخصية.
 
ويقول خبير في أمن المعلومات عبر "لبنان٢٤": إذا وصلت إضافة ورسالة مريبة من حساب يحمل اسم وصورة لحساب صديق او مقرّب، يجب اتباع هذه الخطوات:
لا تضغط على الرابط نهائياً: مهما كانت الحجة المكتوبة مرافقة له (مثل: "صوّت لي في مسابقة"، "انظر ماذا وجدت هنا"، أو "هل هذه صورتك؟").
أبلغ عن الحساب فوراً (Report): ادخل إلى ملف الحساب المزيف، واضغط على النقاط الثلاث في الأعلى، ثم اختر Report (إبلاغ) -> Report Account -> It's pretending to be someone else (إنه ينتحل شخصية شخص آخر) وحدد صديقك المستهدف.
قم بحظر الحساب (Block): اقطع الطريق تماماً على الحساب لضمان عدم محاولته التواصل معك مجدداً.
تواصل مع صديقك الحقيقي: اتصل به هاتفياً أو عبر تطبيق واتساب (من خلال حسابه القديم الموثق لديك) لتنبيهه بأن هناك من ينتحل شخصيته ويستهدف جهات اتصاله.
ويضيف: في الفضاء الرقمي، الأصدقاء الحقيقيون لن يرسلوا روابط مفاجئة من حسابات مجهولة وجديدة تطلب تفاعلاً سريعاً. لذلك يجب الانتباه  والتريث والتشكيك قبل اي خطوة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إقرار قانون العفو غداً سلة واحدة والغالبية" رابحة"
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: آلاف اللبنانيين فقدناهم فهؤلاءُ أبناؤُنا ولن ننساهم ولن أسمحَ بأن يموت بعد اليوم لبناني واحد
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إضافة واحدة فقط قد تغيّر تجربة الشوفان اليومية
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: بيانات تتبع تظهر أن سفينة شحن صغيرة واحدة غادرت الخليج عبر مضيق هرمز صباح الأحد
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

تكنولوجيا وعلوم

الثنائي

شخص آخر

فيسبوك

واتساب

استيل

نبيه

ويست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:06 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:03 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

رانيا عبيد - Rania Obeid

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-05-24
Lebanon24
15:17 | 2026-05-24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-24
Lebanon24
14:54 | 2026-05-24
Lebanon24
14:47 | 2026-05-24
Lebanon24
14:09 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24