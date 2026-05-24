احذر ... نقرة واحدة قد تُفقدك بياناتك!

تبدأ القصة دائماً بإشعار بسيط على هاتفك: "فلان بدأ بمتابعتك". تبتسم تلقائياً لأنك تعرفه، وتقبل الإضافة من دون تفكير طويل في سبب إنشائه لحساب جديد. لكن خلف هذه الحركة العفوية البسيطة، قد يكمن فخ رقمي هادئ ينتظر فقط نقرة واحدة منك على رابط مرسل في الخاص لتتحول الثقة إلى كارثة شخصية. وهذا ما يحصل في الآونة الأخيرة، اذ تنتشر حيلة خبيثة يستغل فيها بعض المخترقين (الهاكرز) صور حسابات الأصدقاء والمقربون لإنشاء حسابات وهمية ومطابقة تماماً للحسابات الحقيقية. يبدأ الحساب المزيف بمتابعتك، ثم يرسل لك رسالة خاصة تحتوي على رابط (Link) يطلب منك الضغط عليه بداعي الفضول أو المساعدة. الروابط التي تُرسل من هذه الحسابات المستنسخة ليست مجرد صفحات عادية، بل هي فخاخ رقمية مصممة بدقة للقيام بالآتي:

سرقة حسابك (Phishing): قد يفتح الرابط صفحة تسجيل دخول مزيفة تشبه تماماً صفحة إنستغرام أو . بمجرد أن تكتب اسم المستخدم وكلمة السر، ستصل البيانات إلى المخترق فوراً ويتم الاستيلاء على حسابك وحرمانك منه.

اختراق الهاتف عبر "ملفات تعريف الارتباط" (Cookies): بعض الروابط خبيثة لدرجة أنها تسرق ملفات الارتباط الخاصة بجهازك، مما يتيح للمخترق الدخول إلى حساباتك المفتوحة ونشاطاتك من دون الحاجة لمعرفة كلمة السر أو تجاوز رمز التحقق .

زرع البرمجيات الضارة: قد يؤدي الضغط على الرابط إلى تنزيل غير محسوس لملفات تجسس (Spyware) خلف كواليس نظام الهاتف، بهدف مراقبة ما تكتبه وسرقة بياناتك الشخصية.

ويقول خبير في أمن المعلومات عبر "لبنان٢٤": إذا وصلت إضافة ورسالة مريبة من حساب يحمل اسم وصورة لحساب صديق او مقرّب، يجب اتباع هذه الخطوات:

لا تضغط على الرابط نهائياً: مهما كانت الحجة المكتوبة مرافقة له (مثل: "صوّت لي في مسابقة"، "انظر ماذا وجدت هنا"، أو "هل هذه صورتك؟").

أبلغ عن الحساب فوراً (Report): ادخل إلى ملف الحساب المزيف، واضغط على النقاط الثلاث في الأعلى، ثم اختر Report (إبلاغ) -> Report Account -> It's pretending to be someone else (إنه ينتحل شخصية شخص آخر) وحدد صديقك المستهدف.

قم بحظر الحساب (Block): اقطع الطريق تماماً على الحساب لضمان عدم محاولته التواصل معك مجدداً.

تواصل مع صديقك الحقيقي: اتصل به هاتفياً أو عبر تطبيق (من خلال حسابه القديم الموثق لديك) لتنبيهه بأن هناك من ينتحل شخصيته ويستهدف جهات اتصاله.

ويضيف: في الفضاء الرقمي، الأصدقاء الحقيقيون لن يرسلوا روابط مفاجئة من حسابات مجهولة وجديدة تطلب تفاعلاً سريعاً. لذلك يجب الانتباه والتريث والتشكيك قبل اي خطوة.