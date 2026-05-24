هجمات جديدة لحزب الله على مواقع وتجمعات إسرائيلية

أعلن " " في سلسلة بيانات أنه استهدف تجمّعات لجنود الجيش في مواقع مستحدثة في نمر الجمل، وبلدة ، وبلدة رشاف، عبر مسيّرات انقضاضية، كما استهدف في منطقة إسكندرونة قوة إسرائيلية متموضعة داخل غرفة باستخدام محلّقة “أبابيل” الانقضاضية.

وأضاف أنه قصف أيضاً مركزاً قيادياً مستحدثاً للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية، كما استهدف في البلدة نفسها تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة دير حنا.

وأشار الحزب إلى استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة بصليات صاروخية، إلى جانب التصدي لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع “هرمز 450 - زيك” في أجواء منطقة رومين – عزّة بين والنبطية بصاروخ أرض-جو.