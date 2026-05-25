تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترقّب لبناني لتداعيات أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران واجتماع البنتاغون بداية مسار أمني تقني

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-05-2026 | 01:00
A-
A+
ترقّب لبناني لتداعيات أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران واجتماع البنتاغون بداية مسار أمني تقني
ترقّب لبناني لتداعيات أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران واجتماع البنتاغون بداية مسار أمني تقني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يترقّب لبنان تداعيات أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، انطلاقًا من حقيقة أنّ الساحة اللبنانيّة تبقى من أكثر الساحات تأثّراً بالتفاهمات الأميركيّة – الإيرانيّة. ويكتسب هذا المشهد حساسيّة إضافيّة مع اقتراب موعد الاجتماع العسكري اللبناني – الإسرائيلي المرتقب في البنتاغون في 29 أيّار، والذي يُفترض أن يمهّد لمسار سياسي أوسع قد ينطلق خلال شهر حزيران. غير أنّ المؤشّرات الداخليّة لا تزال حذرة، بل تميل إلى التشاؤم، في ظلّ استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأرض، ما يضع علامات استفهام حول جدّية أي مسار تهدئة.
Advertisement
وافادت مصادر مطلعة، أنّ رئاسة الجمهورية  أجرت اتصالات بواشنطن لمعرفة حقيقة ما يُتداول عن شمول لبنان بوقف إطلاق النار ضمن هذه المفاوضات. لكن حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، بقيت أجواء توقيع اتفاق بين أميركا وإيران غير واضحة وتميل إلى السلبية، وبالتالي لم يصل إلى لبنان أي جواب حاسم.
وبحسب شخصيات على إطلاع على ما يجري، فإن حصول الاتفاق الأميركي - الإيراني سيكون له انعكاسات مباشرة، وبالدرجة الأولى على المشهد الميداني والسياسي في لبنان.
وافادت المعلومات ان الوفد العسكري الذي سيشارك في اجتماعات البنتاغون مع الجانب الإسرائيلي يترأسه مدير العمليات العميد جورج رزق الله  الذي سيطرح مجموعة نقاط اساسية  أبرزها وقف شامل لإطلاق النار وتقديم تقرير مفصل عن الأمور التي حققها الجيش في منطقة جنوب البريطاني قبل الحرب والصعوبات التي واجهته خلال عمله، وابرزها عدم علمه بأماكن الأنفاق ومستودعات السلاح لاسيما ان حزب الله لم يكشف وجودها، وسيصار خلال المحادثات التأكيد انه خلافا للإنطباع السائد في الولايات المتحدة الأميركية وما تروج له اسرائيل لجهة ان الجيش لم يقدم على اي خطوة لحصرية السلاح، فان الجيش  نفذ قرار الحكومة ضمن الإمكانات المتاحة له والدليل على ذلك ان ١٢ عسكريا استشهدوا في  اثناء تفكيك ألغام او سحب متفجرات من الأنفاق او تعطيل ذخيرة. وسيتناول الوفد كذلك صعوبة اخرى تتمثل في عدم انسحاب اسرائيل من التلال الخمس التي احتلتها، ما اعاق انتشار الجيش في الجنوب، وبالتالي لم يكن هناك من تجاوب للدعوات التي اطلقت كي يحصل هذا الانسحاب من دون إغفال الاعتداءات الاسرائيلية التي كانت تتم ولو بشكل متقطع وذلك قبل انطلاق الحرب الأخيرة.
وكشف مصدر ديبلوماسي مطّلع" ان واشنطن تعمل منذ أسابيع على بناء مسار موازٍ خاص بلبنان، بعيداً من الضجيج المرتبط بالمفاوضات الإيرانية، ويتصل مباشرة بترتيبات ما بعد وقف النار على الجبهة الجنوبية، وضمن هذا الإطار يأتي اجتماع البنتاغون المرتقب في 29 أيار، باعتباره بداية مسار أمني تقني، بين لبنان وإسرائيل، لا مساراً سياسياً بالمعنى الدستوري".وبحسب المصدر، فإن الأميركيين يدركون حساسية أي انخراط لبناني رسمي في هذا النوع من الاجتماعات، لذلك، يجري العمل على إعطاء غطاء دولي واسع للوفد العسكري اللبناني، سواء من خلال تنويع طبيعته التمثيلية أو مراعاة التوازنات الطائفية والسياسية داخل المؤسسة العسكرية، بما يمنع تصوير الخطوة كأنها انكسار داخلي لفريق دون آخر".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي: العالم يترقب اجتماع واشنطن وطهران ونأمل التوصل لاتفاق ينهي النزاع ويفتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب عن غروسي: يجب إدراج إجراءات مفصلة للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية في أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن كاتس: احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ضئيل جدا
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر باكستانية لـ رويترز: لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مباشر بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

البريطاني

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:29 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:27 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:29 | 2026-05-25
Lebanon24
03:27 | 2026-05-25
Lebanon24
03:20 | 2026-05-25
Lebanon24
03:00 | 2026-05-25
Lebanon24
02:57 | 2026-05-25
Lebanon24
02:45 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24