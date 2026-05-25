تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأقساط تشتعل مجدداً… المدارس الخاصة بين مطالب الأساتذة وغضب الأهالي في لبنان

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
25-05-2026 | 02:30
A-
A+
الأقساط تشتعل مجدداً… المدارس الخاصة بين مطالب الأساتذة وغضب الأهالي في لبنان
الأقساط تشتعل مجدداً… المدارس الخاصة بين مطالب الأساتذة وغضب الأهالي في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي، تعود أزمة الأقساط المدرسية في لبنان إلى الواجهة، وسط مؤشرات واضحة إلى اتجاه عدد كبير من المدارس الخاصة لرفع أقساطها خلال العام المقبل، تحت عنوان تصحيح رواتب المعلمين وتحسين المداخيل التعليمية. إلا أن هذا التوجه يفتح الباب مجدداً أمام مواجهة ثلاثية بين إدارات المدارس والأساتذة والأهالي، في ظل أزمة اقتصادية لا تزال ترخي بثقلها على مختلف القطاعات اللبنانية.
Advertisement

فالمدارس الخاصة، التي رفعت أقساطها تدريجياً خلال السنوات الماضية تحت ضغط انهيار الليرة وارتفاع النفقات التشغيلية، تبدو اليوم أمام مرحلة جديدة من “الدولرة الكاملة” للأقساط، خصوصاً بعد عودة جزء كبير من التسعير إلى الدولار النقدي أو ما يوازيه. لكن في المقابل، لا يزال ملف رواتب المعلمين يشكل نقطة الخلاف الأساسية، إذ يعتبر الأساتذة أنهم لم يحصلوا حتى الآن على حقوقهم الفعلية رغم الزيادات المتكررة على الأقساط.

وفي هذا السياق، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث لـ“لبنان 24” أن المشكلة ليست مرتبطة فقط بالعام الدراسي المقبل، بل بالعام الحالي أيضاً، قائلاً: "كان من المفترض أن يعطوا المعلمين 100% على الدولار؛ أي أن نعود لرواتب عام 2019".

وأوضح محفوض أن الاتفاق الذي جرى مع إدارات المدارس منذ ثلاث سنوات كان يقضي بالعودة التدريجية إلى قيمة رواتب ما قبل الأزمة خلال ثلاث سنوات، إلا أن معظم المدارس لم تلتزم بذلك، مضيفاً: “هناك مدارس كثيرة لم تصل لنسبة 35% أو 40%، وهناك قسم وصل إلى 60% أو 70%، ومدارس قليلة جداً وصلت إلى 80% أو 85%”.

وأشار إلى أن العام المقبل “يفترض حكماً” أن يشهد عودة كاملة إلى رواتب عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الدولار نفسها شهدت تضخماً عالمياً يراوح بين 25 و30 في المئة، ما يعني أن حتى العودة إلى الرواتب القديمة لا تعني استعادة القدرة الشرائية الفعلية بالكامل.

ويطرح محفوض تساؤلاً يعتبره أساسياً في هذا الملف: "إذا كانت الأقساط المدرسية عادت بمعظمها إلى مستويات عام 2019 أو تجاوزتها، فلماذا لم تعد رواتب المعلمين إلى ما كانت عليه؟" معتبراً أن هذا السؤال “برسم إدارات المدارس ولجان الأهل”، خصوصاً أن المدارس تبرر زياداتها عادة بالحاجة إلى تأمين حقوق الهيئة التعليمية."

في المقابل، يرفض الأهالي أي زيادات إضافية في ظل التدهور الاقتصادي المستمر، معتبرين أنهم باتوا يتحملون أعباء تفوق قدرتهم الفعلية، في وقت لا تزال فيه الشفافية المالية غائبة عن عدد كبير من الموازنات المدرسية.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل لـ“لبنان 24” إن المدارس اعتادت مع نهاية كل عام “التلويح بزيادات على الأقساط”، إلا أن ما يحصل اليوم “لا يراعي لا الوضع الأمني ولا الاقتصادي ولا وضع الأهالي”.

وأضافت أن الأقساط “عادت إلى ما كانت عليه قبل عام 2019 وأكثر”، في حين أن الأساتذة أنفسهم يؤكدون أنهم لم يحصلوا على حقوقهم كاملة، معتبرة أن هذا الواقع يجعل أي زيادة جديدة “مرفوضة من قبل الأهالي”.

ودعت الطويل لجان الأهل إلى عدم القبول بأي زيادات قبل التدقيق الفعلي بالموازنات، مطالبة باللجوء إلى القضاء التحكيمي التربوي أو قضاء العجلة لوقف أي قرارات أحادية قد تفرضها بعض المدارس.

كما حمّلت وزارة التربية مسؤولية أساسية في ما يحصل، معتبرة أن غياب الرقابة الفعلية على الموازنات سمح بفرض زيادات وصفتها بـ“العشوائية”، وقالت إن الوزارة لا يمكنها التعامل مع القطاع الخاص وكأنه منفصل عنها، لأن مسؤولية حماية التوازن بين حقوق المدارس والأساتذة والأهالي تقع على عاتقها أيضاً.

وبين مطالب المعلمين باستعادة رواتبهم كاملة، ورفض الأهالي لأي أعباء إضافية، تبدو المدارس الخاصة اللبنانية أمام أزمة مرشحة للتفاقم مع بداية العام الدراسي المقبل، خصوصاً في ظل غياب رؤية رسمية واضحة لتنظيم القطاع التربوي الخاص وضبط موازناته.

ومع استمرار الانهيار الاقتصادي وتراجع قدرة الطبقة الوسطى على تحمّل النفقات التعليمية، يخشى كثيرون أن تتحول المدرسة الخاصة، التي كانت تاريخياً خياراً أساسياً للبنانيين، إلى عبء يفوق قدرة آلاف العائلات، ما قد ينعكس مستقبلاً على الاستقرار التربوي والاجتماعي في البلاد.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الأقساط خط أحمر: تحرك مرتقب بوجه المدارس
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو صادم يظهر اغتصاب فتاة في الشارع يثير الغضب ومطالب بتدخل عاجل للشرطة!
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تسلمت من وفد نقابة المدارس الأكاديمية الخاصة كتاباً مطلبياّ
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة أهالي ضحايا انفجار التليل زارت نقيب محامي الشمال مطالبة بتحريك الملف بفعالية أكبر
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الهيئة التعليمية

هيئة التعليم

نعمة محفوض

اللبنانية

لبنان 24

القضاء ا

حسين ال

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:29 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:27 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:29 | 2026-05-25
Lebanon24
03:27 | 2026-05-25
Lebanon24
03:20 | 2026-05-25
Lebanon24
03:00 | 2026-05-25
Lebanon24
02:57 | 2026-05-25
Lebanon24
02:45 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24