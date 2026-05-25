Najib Mikati
فياض: ندعو السلطة إلى مراجعة سياساتها والتراجع عن قراراتها الخاطئة

Lebanon 24
25-05-2026 | 03:20
فياض: ندعو السلطة إلى مراجعة سياساتها والتراجع عن قراراتها الخاطئة
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أن "النجاح الإيراني في فرض وقف إطلاق نار شامل يطال مختلف الجبهات، وفي طليعتها الجبهة اللبنانية، كبند رئيسي لا يمكن تجاوزه في نتائج المفاوضات المبدئية التي أُعلن عنها، يكشف حجم الخطأ الذي ارتكبته السلطة اللبنانية التي تبنّت مسارًا عدائيًا تجاه إيران، واتخذت سلسلة من الخطوات الاستفزازية والمتطرفة التي تتناقض مع حماية المصالح اللبنانية وحاجة لبنان إلى تعزيز التوازنات التي يحتاجها في مواجهة المخاطر والتهديدات الإسرائيلية الجامحة".
وأضاف أن "السلطة اللبنانية لم تراعِ على الإطلاق حساسية التركيبة اللبنانية، لناحية ما تمثله خصوصية علاقة المكوّن الشيعي بالجمهورية الإسلامية، في الوقت الذي شرعت فيه الأبواب على مصراعيها أمام التدخلات الإقليمية والدولية، بحيث بات القرار السياسي الرسمي والتعيينات الأساسية والسياسات العامة رهينة للموافقة أو الرفض من قبل الخارج".

جاء كلام فياض خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية من بلدة محرونة، وذلك في حسينية المرحوم عبد الله مطر عند طريق المطار، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

ولفت إلى أنه "من المضحك المبكي أن هذه السلطة، وبذريعة حماية السيادة اللبنانية من التدخلات الإيرانية، أقدمت على رهن القرار السيادي للاستباحة الخارجية، الأمر الذي يدفع بالمشكلة اللبنانية إلى مستويات خطيرة وعامة وأكثر تعقيدًا، بحيث تجاوزت موضوع السلاح، وباتت تتصل أيضًا بالشراكة وعلاقة المكوّنات ببعضها البعض، والاستقرار الداخلي، والهوية السياسية للوطن ومستقبله".

ودعا فياض السلطة إلى إعادة النظر في سياساتها، والتراجع عن قراراتها الخاطئة والخطيرة تجاه علاقاتها مع إيران، وتصحيح الاختلالات المتراكمة بهدف العودة إلى وضعية التوازن في علاقات لبنان الخارجية، مع تجديد التأكيد على موقفنا بأن هذا الموضوع أساسي وجوهري في رسم وجهة علاقات السلطة وتحديد الموقف منها.
فياض: ندعو السلطة إلى التعاطي بواقعية والاستفادة من عناصر القوة
