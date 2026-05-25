نقابة الاطباء تدين مجددا سقوط شهداء.. وتناشد الدولة التحرك فورا

Advertisement

أدانت نقابة الاطباء مجددا سقوط جراء استهداف الطواقم الطبية والفرق الإسعافية كما المدنيين، وكان آخرهم في عربصاليم والدكتورة آية زين شور، ما يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية من قبل العدو الاسرائيلي، فما يجري جريمة ضد الإنسانية تطال جميع اللبنانيين.وذكّرت في بيان، انه "خلال الشهرين الماضيين ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 3000، وشُطبت عشرات العائلات من السجلات، ومُحيت قرى كاملة على الخط الأمامي. وتحوّلت المراكز الطبية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أهداف مباشرة للصواريخ والقذائف الفوسفورية المحرّمة. وقد استشهد 5 أطباء و5 ممرضين و111 مسعفاً، وأصيب 263 آخرون. كما تعرّضت فرق الإسعاف لـ146 اعتداءً، وتضررت 139 سيارة إسعاف، ودمّر 31 مركزاً طبياً، وخرجت 3 مستشفيات عن الخدمة قسراً، فيما تعمل أكثر من 10 مستشفيات بظروف بالغة الصعوبة".وتابعت: "أمام هذه الجرائم، تجدد في إدانتها الشديدة للاستهداف الممنهج للطواقم الطبية والإسعافية، وتناشد والمنظمات الدولية وأصحاب الضمائر الحية التحرك الفوري لوقف هذا الانفلات، وإلزام العدو باحترام القوانين الدولية التي تحمي المدنيين والعاملين في القطاع الطبي والإنساني".