أبو زيد: يجب ألا يبقى التحرير محطة من الماضي بل مشروع وطن

كتب النائب السابق أمل ابو زيد على منصة "أكس": "نستذكر اليوم انتصار الجنوب وتحرير الارض بإرادة أهله وتضحيات وصمود الناس. واليوم، بعدما عاد إلى عدد من قرانا وحدودنا، يجب ألا يبقى التحرير محطة من الماضي، بل ومسؤولية متجددة عبر موقف وطني موحد ودولة تفاوض من موقع القوة والكرامة".أضاف: " للشهداء، والصبر للنازحين الذين اضطرّوا لمغادرة بيوتهم وللصامدين الذين يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم وكل الأمل بعودة الجنوب إلى كنف الوطن السيد الحر بحِمى جيشنا".