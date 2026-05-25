تقلبات.. هكذا سيكون وضع الطقس

Lebanon 24
25-05-2026 | 04:28
تقلبات.. هكذا سيكون وضع الطقس
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتتخطى معدلاتها الموسمية.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على  لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واحتمال حدوث بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الشمالية والتي تستمر طيلة الاسبوع بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا الى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط. 



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل مع احتمال تساقط أمطار محلية متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.



الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتتخطى معدلاتها الموسمية.



الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.



الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح فيرتفع موج البحر واحتمال تساقط أمطار خفيفة خاصة على المرتفعات الشمالية في الفترة الصباحية والمسائية.



- الحرارة على الساحل من 18 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 25 درجة، في الداخل من 11 إلى 31 درجة.





- الرياح السطحية: شمالية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.  حرارة سطح الماء: 21°م.



- الضغط الجوي: 1021 HPA               أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05:31                ساعة غروب الشمس: 19:40 
