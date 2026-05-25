إيهاب حمادة: الأميركي لا يقيم وزناً لمن يلهث إلى عدوه ليقتل شعبه

اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة، أن "مسرحية المفاوضات بوجود طرفين لبناني وإسرائيلي انتهت، عملياً يوجد طرف واحد صهيو-أمريكي، واللبناني الحاضر هو وعاء لتلقي الأوامر والإملاءات، مما يثبت أن الأمريكي لا يلتفت ولا يقيم وزناً لمن يلهث إلى عدوه ليقتل شعبه".جاء ذلك خلال احتفال تأبيني في محلة الشراونة في مدينة ، إحياء لذكرى أربعينية الشهيد جعفر، وأضاف حمادة: "نقول للسلطة ولشركائنا في الوطن، يدنا لا تزال ممدودة إليكم. وعلى السلطة أن تعود إلى رشدها، أن تعود إلى شعبها؛ لأنها تقامر بلبنان وتقامر بوجود . ولقد انتهى وهم أن تبلغ مرحلة تستطيع فيها أن تقدم لبنان مجاناً جزءاً من الكبرى، ولا تزال تتصدى لقوات الاسرائيلي كل يوم، وتوقع في صفوف العدو يوميا القتلى والجرحى، وهذا الاستنزاف للإسرائيلي يتسع".وتطرق حمادة إلى لائحة الأميركية الأخيرة، فقال: "نحن في وحركة أمل نفهم هذه العقوبات على القيادات، ولكن المستجد هو العقوبات على الضباط، وهذا يحمل رسائل، منها أن المؤسسات في أجهزة الدولة أصبحت على خارطة الأهداف للمشروع الصهيوني، وفي هذا السياق يأتي حديث الأمريكي الذي يدعو إلى تشكيل لواء لنزع سلاح المقاومة".واختتمت المراسم بمجلس عزاء حسيني للشيخ خير الدين شريف.