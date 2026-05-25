Najib Mikati
لبنان

إيهاب حمادة: الأميركي لا يقيم وزناً لمن يلهث إلى عدوه ليقتل شعبه

Lebanon 24
25-05-2026 | 04:31
إيهاب حمادة: الأميركي لا يقيم وزناً لمن يلهث إلى عدوه ليقتل شعبه
 اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة، أن "مسرحية المفاوضات بوجود طرفين لبناني وإسرائيلي انتهت، عملياً يوجد طرف واحد صهيو-أمريكي، واللبناني الحاضر هو وعاء لتلقي الأوامر والإملاءات، مما يثبت أن الأمريكي لا يلتفت ولا يقيم وزناً لمن يلهث إلى عدوه ليقتل شعبه".



جاء ذلك خلال احتفال تأبيني في محلة الشراونة في مدينة بعلبك، إحياء لذكرى أربعينية الشهيد علي صلاح جعفر، وأضاف حمادة: "نقول للسلطة اللبنانية ولشركائنا في الوطن، يدنا لا تزال ممدودة إليكم. وعلى السلطة أن تعود إلى رشدها، أن تعود إلى شعبها؛ لأنها تقامر بلبنان وتقامر بوجود لبنان. ولقد انتهى وهم أن تبلغ مرحلة تستطيع فيها أن تقدم لبنان مجاناً جزءاً من إسرائيل الكبرى، ولا تزال المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال الاسرائيلي كل يوم، وتوقع في صفوف العدو يوميا القتلى والجرحى، وهذا الاستنزاف للإسرائيلي يتسع".
وتطرق حمادة إلى لائحة العقوبات الأميركية الأخيرة، فقال: "نحن في حزب الله وحركة أمل نفهم هذه العقوبات على القيادات، ولكن المستجد هو العقوبات على الضباط، وهذا يحمل رسائل، منها أن المؤسسات في أجهزة الدولة أصبحت على خارطة الأهداف للمشروع الصهيوني، وفي هذا السياق يأتي حديث وزير الخارجية الأمريكي الذي يدعو إلى تشكيل لواء لنزع سلاح المقاومة".



واختتمت المراسم بمجلس عزاء حسيني للشيخ خير الدين شريف.
إيهاب حمادة: لا تواصل مع الرئيس عون وكل حديث عن ذلك غير صحيح
إيهاب حمادة: التفاوض يجب أن يكون بيد من يعيش معاناة أهل الأرض ويمتلك أوراق القوة
إيهاب حمادة: البعض في لبنان يتحدث بلسان إسرائيلي بحت
خامنئي: لا ينبغي الظن أن إعلان المفاوضات مع العدو يعني الاستغناء عن وجود شعبنا بالساحات
