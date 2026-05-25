هاشم: 25 أيار محطة مفصلية في تاريخ الوطن

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، في بيان، أن "الخامس والعشرين من أيار كان محطة مفصلية في تاريخ هذا الوطن، في مسيرة الوفاء للانتماء الوطني، كتبها أبناء الجنوب صبرًا وصمودًا بدمائهم، فأثمرت نصرًا. واليوم ما زالوا يدفعون الضريبة من أجل الكرامة والسيادة الوطنية، ليستكمل انتصار أيار بدحر العدو واستعادة المساحات المحتلة، وإفشال مشروع العدو الذي يصر على مشروع الكبرى. فكل التحية لكل قطرة دم ولكل قامة ، ولكل عائلة متمسكة بالبقاء رغم همجية العدوان، وبكم تتحرر الأرض ويبقى الوطن".

Advertisement