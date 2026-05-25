كرامي التقى البعريني في طرابلس وبحثا ملف الموقوفين الإسلاميين

استقبل رئيس " الكرامة" في دارته في النائب وليد البعريني، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والإنمائية على الساحة ، ولا سيما الأوضاع في والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.كما تناول البحث ملف الموقوفين الإسلاميين، وتأكيد "ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل ينصف المظلومين، وخصوصًا الموقوفين الإسلاميين، ويضع حدًّا لمعاناة مئات العائلات التي أنهكها الانتظار والحرمان والألم على مدى سنوات طويلة".وشدّد الجانبان على أن العدالة لا تكون بالانتقائية، وأن بقاء شباب خلف القضبان لسنوات من دون حلول عادلة وإنسانية يشكّل جرحًا وطنيًا وإنسانيًا لا يجوز أن يستمر، داعيَين إلى مقاربة هذا الملف بروح المسؤولية والرحمة والإنصاف، بعيدًا من الحسابات السياسية والكيدية، بما يعيد الأمل لعائلات دفعت أثمانًا قاسية وما تزال تنتظر بصبر ووجع.وأكد الجانبان خلال اللقاء "أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف القوى الوطنية"، وخصوصًا النواب السنة، بما يخدم مصلحة ويحفظ وحدة أبنائه واستقرارهم.