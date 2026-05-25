تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غارات ودمار وشهداء في قرى قضاء النبطية.. ومواطنة تحت الانقاض في الدوير

Lebanon 24
25-05-2026 | 04:50
A-
A+
غارات ودمار وشهداء في قرى قضاء النبطية.. ومواطنة تحت الانقاض في الدوير
غارات ودمار وشهداء في قرى قضاء النبطية.. ومواطنة تحت الانقاض في الدوير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استشهد نجل الرئيس السابق لبلدية الوزاني، في غارة لمسيرة معادية استهدفته صباح اليوم على طريق الجرمق - العيشية .
Advertisement

وشنت الطائرات الحربية قبيل ظهر اليوم غارة على بلدة يحمر الشقيف . وتعرضت صباحا بلدة كونين في قضاء بنت جبيل لغارة جوية ، في وقت قصفت مدفعية العدو البلدة ايضا وطاول القصف بلدة ياطر .

وكانت بعيد منتصف ليل السبت - الاحد  تعرضت بلدة عربصاليم لغارة جوية، كما تعرضت المنطقة بين بلدتي حبوش ودير الزهراني لغارة جوية مماثلة . كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على حرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا 

ونفذت الطائرات الحربية المعادية غارة قرابة الواحدة ليلا على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل ، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طاول بلدات فرون، حداثا، تولين، صفد البطيخ، الجميمجة، عيتا الجبل ، وحاريص.

وتعرض مبنى سكني وتجاري على طريق حبوش -النبطية قرب ال COOP  لغارة شنها الطيران الحربي المعادي ودمره .

كما دمرت غارة تعرضت لها بلدة الدوير ليلا مبنى، وألحقت اضرارا فادحة بحي سكني،  وادت الى اصابة 11 مواطنا بجروح مختلفة .

الى ذلك ما تزال مواطنة تحت انقاض منزلها في الدوير، والذي دمرته الطائرات الحربية المعادية بغارة منذ يومين ، بعدما لم يتم تأمين جرافة كبيرة للحفر، وبسبب تهديد العدو للبلدة اثر وقوع الغارة،  واليوم وبعد موافقة لجنة الميكانيزم واكبت دورية من الجيش جرافة جرى تأمينها ولكن عند الوصول الى المنزل المدمر ، عاود العدو تهديداته للعديد من البلدان الجنوبية ومنها بلدة الدوير ، فتم تجميد عملية رفع الانقاض والبحث عن المواطنة المفقودة .
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة إسرائيلية على طريق تول - الدوير قضاء النبطية
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 15:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في الدوير قضاء النبطية
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 15:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان و3 جرحى جراء غارة على بلدة حاروف قضاء النبطية
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 15:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": شهيد في الغارة على دراجة في جبشيت في قضاء النبطية
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 15:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء بنت جبيل

قضاء النبطية

صباح اليوم

علي الطاهر

الزهراني

بنت جبيل

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-25
Lebanon24
08:21 | 2026-05-25
Lebanon24
08:18 | 2026-05-25
Lebanon24
08:15 | 2026-05-25
Lebanon24
08:13 | 2026-05-25
Lebanon24
08:10 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24