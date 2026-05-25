غارات ودمار وشهداء في قرى قضاء النبطية.. ومواطنة تحت الانقاض في الدوير

استشهد نجل الرئيس السابق لبلدية الوزاني، في غارة لمسيرة معادية استهدفته على طريق الجرمق - العيشية .وشنت الطائرات الحربية قبيل ظهر اليوم غارة على بلدة الشقيف . وتعرضت صباحا بلدة في لغارة جوية ، في وقت قصفت مدفعية العدو البلدة ايضا وطاول القصف بلدة ياطر .وكانت بعيد منتصف ليل السبت - الاحد تعرضت بلدة عربصاليم لغارة جوية، كما تعرضت المنطقة بين بلدتي حبوش ودير لغارة جوية مماثلة . كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على حرج عند اطراف الفوقاونفذت الطائرات الحربية المعادية غارة قرابة الواحدة ليلا على بلدة كفرا في قضاء ، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طاول بلدات فرون، حداثا، تولين، صفد البطيخ، الجميمجة، عيتا الجبل ، وحاريص.وتعرض مبنى سكني وتجاري على طريق حبوش -النبطية قرب ال COOP لغارة شنها الطيران الحربي المعادي ودمره .كما دمرت غارة تعرضت لها بلدة الدوير ليلا مبنى، وألحقت اضرارا فادحة بحي سكني، وادت الى اصابة 11 مواطنا بجروح مختلفة .الى ذلك ما تزال مواطنة تحت انقاض منزلها في الدوير، والذي دمرته الطائرات الحربية المعادية بغارة منذ يومين ، بعدما لم يتم تأمين جرافة كبيرة للحفر، وبسبب تهديد العدو للبلدة اثر وقوع الغارة، واليوم وبعد موافقة لجنة الميكانيزم واكبت دورية من الجيش جرافة جرى تأمينها ولكن عند الوصول الى المنزل المدمر ، عاود العدو تهديداته للعديد من البلدان الجنوبية ومنها بلدة الدوير ، فتم تجميد عملية رفع الانقاض والبحث عن المواطنة المفقودة .