|
لبنان

جنود إسرائيليون ينهبون "منازل لبنانية".. سرقات ولا محاسبة!

Lebanon 24
25-05-2026 | 13:00
جنود إسرائيليون ينهبون منازل لبنانية.. سرقات ولا محاسبة!
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً جديداً كشفت فيه إنّ جنود الجيش الإسرائيلي يمارسون عمليات النهب في جنوب لبنان لكي "يكونوا سعداء".
التقرير يقول إنّ أعمال النهب في جنوب لبنان تحوّلت إلى ظاهرة واسعة النطاق تشمل الاستيلاء على دراجات نارية وشاشات تلفزة وأثاث منزلي وسجاد، مشيرة إلى أن هذه الممتلكات يتمّ تحميلها في المركبات العسكرية ونقلها إلى إسرائيل عند تبديل القوات أو خروجها من الأراضي اللبنانية، كما أنَّ القادة الميدانيين كانوا على دراية كاملة بما يفعله الجنود من سرقات ممنهجة للمحال التجارية والمنازل المهجورة.

وتلفت الصحيفة إلى أنّ القادة في الجيش الإسرائيلي لا يتخذون أي تدابير تأديبية للقضاء على ظاهرة "النهب"، فيما يقول جنود في شهادات لهم إنه "عندما لا تكون هناك عقوبات، فالرسالة واضحة".

وبرر الجيش الإسرائيلي بأنّ بعض نقاط الشرطة العسكرية التي وُضعت عند مخارج جنوب لبنان لمنع النهب أُزيلت، وفي نقاط خروج أخرى لم تُنصب حواجز أصلاً. وبحسب الشهادات، فعند خروجهم من لبنان، يقوم الجنود بتحميل مركباتهم بممتلكات مسروقة من دون محاولة إخفاء ذلك. 

وبحسب شهادات الجنود الإسرائيليين، فإن بعض القادة يغضّون الطرف عن الظاهرة، بينما يدينها آخرون لكنهم يمتنعون عن معاقبة الناهبين. 

وشدّد المقاتلون على أن النهب ليس جزءاً من سياسة رسمية للجيش، لكنه يتوسع بسبب غياب تطبيق القانون. وفي السياق، قال أحدهم: "قائد الكتيبة وقائد اللواء يوجّهان ملاحظات ويغضبان، لكن من دون أفعال تبقى كلمات فارغة".

وزير العدل بعد التعرّض لـ"اليونيفيل": هذه الحادثة لن تمرّ دون محاسبة
قوة إسرائيلية تقتحم بلدة لبنانيّة.. توغل وتفتيش منازل
تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية نسفت فجرا منازل في البياضة
