تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جنود إسرائيليون ينهبون "منازل لبنانية".. سرقات ولا محاسبة!
Lebanon 24
25-05-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً كشفت فيه إنّ جنود الجيش
الإسرائيلي
يمارسون عمليات النهب في
جنوب لبنان
لكي "يكونوا سعداء".
Advertisement
التقرير يقول إنّ أعمال النهب في جنوب
لبنان
تحوّلت إلى ظاهرة واسعة النطاق تشمل الاستيلاء على دراجات نارية وشاشات تلفزة وأثاث منزلي وسجاد، مشيرة إلى أن هذه الممتلكات يتمّ تحميلها في المركبات العسكرية ونقلها إلى
إسرائيل
عند تبديل القوات أو خروجها من الأراضي
اللبنانية
، كما أنَّ
القادة
الميدانيين كانوا على دراية كاملة بما يفعله الجنود من سرقات ممنهجة للمحال التجارية والمنازل المهجورة.
وتلفت الصحيفة إلى أنّ القادة في الجيش الإسرائيلي لا يتخذون أي تدابير تأديبية للقضاء على ظاهرة "النهب"، فيما يقول جنود في شهادات لهم إنه "عندما لا تكون هناك عقوبات، فالرسالة واضحة".
وبرر الجيش الإسرائيلي بأنّ بعض نقاط الشرطة العسكرية التي وُضعت عند مخارج جنوب لبنان لمنع النهب أُزيلت، وفي نقاط خروج أخرى لم تُنصب حواجز أصلاً. وبحسب الشهادات، فعند خروجهم من لبنان، يقوم الجنود بتحميل مركباتهم بممتلكات مسروقة من دون محاولة إخفاء ذلك.
وبحسب شهادات الجنود الإسرائيليين، فإن بعض القادة يغضّون الطرف عن الظاهرة، بينما يدينها آخرون لكنهم يمتنعون عن معاقبة الناهبين.
وشدّد المقاتلون على أن النهب ليس جزءاً من سياسة رسمية للجيش، لكنه يتوسع بسبب غياب تطبيق القانون. وفي السياق، قال أحدهم: "
قائد الكتيبة
وقائد اللواء يوجّهان ملاحظات ويغضبان، لكن من دون أفعال تبقى كلمات فارغة".
مواضيع ذات صلة
وزير العدل بعد التعرّض لـ"اليونيفيل": هذه الحادثة لن تمرّ دون محاسبة
Lebanon 24
وزير العدل بعد التعرّض لـ"اليونيفيل": هذه الحادثة لن تمرّ دون محاسبة
25/05/2026 21:12:47
25/05/2026 21:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة إسرائيلية تقتحم بلدة لبنانيّة.. توغل وتفتيش منازل
Lebanon 24
قوة إسرائيلية تقتحم بلدة لبنانيّة.. توغل وتفتيش منازل
25/05/2026 21:12:47
25/05/2026 21:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"
Lebanon 24
تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"
25/05/2026 21:12:47
25/05/2026 21:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية نسفت فجرا منازل في البياضة
Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية نسفت فجرا منازل في البياضة
25/05/2026 21:12:47
25/05/2026 21:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الكتيبة
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
الظاهر
القادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
صورة متداولة.. ما حقيقة استخدام "الحزب" كاميرات حرارية في الجنوب؟
Lebanon 24
صورة متداولة.. ما حقيقة استخدام "الحزب" كاميرات حرارية في الجنوب؟
14:04 | 2026-05-25
25/05/2026 02:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنذارات" ضدّ هجمات لبنان.. ماذا فعلت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية"؟
Lebanon 24
"إنذارات" ضدّ هجمات لبنان.. ماذا فعلت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية"؟
14:00 | 2026-05-25
25/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد "حزب الله"
Lebanon 24
مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد "حزب الله"
13:54 | 2026-05-25
25/05/2026 01:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أعطى توجيهاته.. لقاء لعون مع "الوفد العسكري اللبناني" قبيل "اجتماع البنتاغون"
Lebanon 24
أعطى توجيهاته.. لقاء لعون مع "الوفد العسكري اللبناني" قبيل "اجتماع البنتاغون"
13:09 | 2026-05-25
25/05/2026 01:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
07:01 | 2026-05-25
25/05/2026 07:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
23:15 | 2026-05-24
24/05/2026 11:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
10:00 | 2026-05-25
25/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال قيادات حماس".. هذا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال قيادات حماس".. هذا ما كشفه تقرير إسرائيليّ
15:00 | 2026-05-24
24/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
14:04 | 2026-05-25
صورة متداولة.. ما حقيقة استخدام "الحزب" كاميرات حرارية في الجنوب؟
14:00 | 2026-05-25
"إنذارات" ضدّ هجمات لبنان.. ماذا فعلت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية"؟
13:54 | 2026-05-25
مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد "حزب الله"
13:30 | 2026-05-25
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:09 | 2026-05-25
أعطى توجيهاته.. لقاء لعون مع "الوفد العسكري اللبناني" قبيل "اجتماع البنتاغون"
13:02 | 2026-05-25
ذكرت لبنان.. هذه تفاصيل مسودة الاتفاق الإيراني - الأميركي
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
25/05/2026 21:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
25/05/2026 21:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
25/05/2026 21:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24