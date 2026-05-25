مناشدة رسمية للرؤساء الثلاثة للتدخل بعد غارة على الدوير

ناشد مختار بلدة الدوير صالح في بيان، الرؤساء الثلاثة، أن يسارعوا إلى إنقاذ زوجة عماد ، سوزانه حطيط، حيث ما زالت تحت الركام بعد تعرض منزلها لغارة من طيران حربي في بلدة الدوير، مطالبا بإعطاء التعليمات لإنقاذها، آملا أن تكون على قيد الحياة.

