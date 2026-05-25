بينهم إبن رئيس بلدية... من هم شهداء "غارة الخردلي"؟

أفادت مندوبة " "، عن إستشهاد زياد الطير وشقيقه المعاون في الطير، إضافة الى زياد المحمد ابن رئيس بلدية الوزاني، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة من نوع "رابيد"، ، في الخردلي.

