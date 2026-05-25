وزارة الأشغال تعيد تشغيل طريق رئيسية في منطقة جنوبية

أعادت فرق الرئيسية الممتدة بين طريق عام - برج (منطقة السهل) بشكل كامل، بعد تعرّض المحور للاستهداف ما أدّى إلى انقطاعه بالكامل أمام حركة المرور.ونُفّذت الأعمال الميدانية في حضور الجيش الذي تولّى تأمين الحماية والمواكبة اللازمة للفرق الفنية والآليات التابعة للوزارة، ما أتاح إنجاز التدخلات المطلوبة وإعادة الحركة إلى هذه الطريق الحيوية المُصنّفة ضمن الطرق الرئيسية في المنطقة.وشملت الأعمال إزالة الردميات والعوائق وفتح المسلك أمام حركة السير، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لإعادة وصل المناطق وتسهيل تنقّل المواطنين، ولا سيّما على الطرقات الأساسية ذي الكثافة المرورية.