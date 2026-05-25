وقفة إحتجاجيّة في مغدوشة مساء اليوم

ينظّم أهالي بلدة وقفة احتجاجية على خلفية ما تعرّضوا له بالأمس من اعتداءٍ وتعدٍّ وتطاول، وذلك عند الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين 25 أيار 2026 في ساحة البلدة.وأشار المنظمون إلى أنّ هذه الوقفة منسّقة مع البلدية والكاهن والأهالي، الذين يطالبون بوضع حدّ لأي اعتداء على البلدة وأهلها، إضافةً إلى حثّ الدولة والجيش إقامة الحواجز واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات.