فضل الله يشدد على الوحدة الوطنية في ظل الأزمات اللبنانية

Advertisement

استقبل العلامة النائب السابق الدكتور سكرية، حيث جرى التداول في آخر التطورات في والمنطقة، وقدّم له كتابًا بعنوان "الصحة حق وكرامة" تضمّن وقائع تكريمه وكلمات وشهادات بحقه، والصادر عن "دار نلسن".وعبّر الدكتور سكرية عن مدى محبته وتقديره لهذا البيت "لما يمثله من خط وحدوي انفتاحي عابر للطوائف والمذاهب"، مشيدًا ب"حركة العلامة في متابعة هذا النهج الحواري، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات التي يتعرض لها هذا الوطن وإنسانه على مختلف الصعد".وشدد على أن "التحرير لا يقتصر فقط على رفع كاهل عن الناس، بل على إخراجهم من تحت وطأة الإهمال والفساد والذل واستعادة ودائعهم وحقوقهم".، رحّب العلامة فضل الله بالدكتور سكرية، مثمنًا الجهود التي يبذلها، ومقدّرًا الدور الذي يقوم به في العمل على تعزيز الوحدة بين المكونات المتنوعة، وفي مساعدة المرضى من خلال عمله كـ«طبيب للفقراء»، وفي رفع الصوت عاليًا في وجه الفساد والإهمال، وفي مواجهة كل من لا يريد خيرًا لهذا الوطن.وأكد أن "الوطن يمر بمرحلة صعبة ومعقدة تتطلب من الجميع التضافر والوحدة، لكي نتمكن من مواجهة الضغوط والاعتداءات التي يتعرض لها البلد، والتي تهدد استقراره ووحدته"، داعيًا إلى "الابتعاد عن كل ما قد يؤدي إلى زيادة الشرخ والانقسام، والابتعاد عن الخطابات المستفزة التي تنطلق من هنا وهناك".وتوجه العلامة فضل الله بالتهنئة إلى اللبنانيين لمناسبة عيد والتحرير، مشيرًا إلى أن هذا العيد يأتي كل سنة ليذكّر اللبنانيين بالإنجاز الذي حصل لهم، عندما توحّدت جهودهم وتكتّلت قواهم، عندها استطاعوا أن يخرجوا العدو من أرضهم، وينعموا بنسائم الحرية، ويشعروا بالعزّة وبكرامة الانتماء إلى وطن"، مؤكّدًا أن " تبقى أهم ركائز قوة اللبنانيين في مواجهة مشروع العدو وعدوانه".وكان فضل الله استقبل "الإصلاح الوطني" الدكتور حسين ، الذي قدّم له كتابه الجديد "سير أعلام الوطنية – الجزء الثاني" الصادر عن دار الشعب، وبحث معه تطورات الوضع الراهن.