بري هنأ قاليباف: مناسبة لتجديد إستعدادنا للتعاون بين مجلسينا لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا



Advertisement

على صعيد آخر وبمناسبة إنتخابه لولاية تشريعية جديدة ابرق لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف مهنئا وجاء في نص البرقية: استقبل رئيس مجلس النواب بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية في توفيق الصمدي حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات على ضوء مواصلة عدوانها على لبنان وخرقها بنود وقف إطلاق النار اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.على صعيد آخر وبمناسبة إنتخابه لولاية تشريعية جديدة ابرق لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف مهنئا وجاء في نص البرقية:

حضرة رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد باقر قاليباف المحترم .

تحية وبعد .

يسعدني أن أتوجه باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني بمناسبة تجديد أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثقة بكم رئيساً للمجلس لولاية تشريعية جديدة ، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، لما فيه مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبنائها في التقدم والاستقرار والازدهار ، وننتهزها مناسبة لتجديد إستعدادنا التعاون بين مجلسينا لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين .