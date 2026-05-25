الرئيس عون عرض مع العاهل الأردنيّ الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
قبل ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وعرض معه الأوضاع في لبنان
والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة.
وخلال الاتصال اعرب الرئيس عون
عن شكر لبنان للتضامن الذي أظهرته المملكة الأردنية
الهاشمية بتوجيه من العاهل الأردني، مع الشعب اللبناني لاسيما من خلال المساعدات التي ارسلتها المملكة في قوافل متتالية للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.
واعتبر الرئيس عون أن الدعم الذي قدمه الأردن
للبنان في مجالات عدة ايضا، يعكس تجذر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يحرص البلدان على تعزيزها في المجالات كافة.
وشكر الملك عبدالله الثاني الرئيس عون على عاطفته مؤكدا وقوف الأردن دوما إلى جانب لبنان وشعبه لاسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعمه للخطوات التي يتخذها لبنان من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل اراضيه.
وكانت مناسبة تم فيها تقييم الاتصالات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد الحلول المناسبة في ضوء المفاوضات اللبنانية
الاميركية الاسرائيلية في واشنطن
.
وهنأ رئيس الجمهورية العاهل الأردني بحلول عيد الاضحى المبارك متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الأردني الشقيق الخير والتقدم.