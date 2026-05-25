تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جدل في إسرائيل بسبب عدم نشر نظام قتالي في جنوب لبنان... ما القصّة؟

Lebanon 24
25-05-2026 | 08:01
A-
A+
جدل في إسرائيل بسبب عدم نشر نظام قتالي في جنوب لبنان... ما القصّة؟
جدل في إسرائيل بسبب عدم نشر نظام قتالي في جنوب لبنان... ما القصّة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة قالت في تقرير، إنّ الجيش الإسرائيلي تجنب نشر نظام دعم قتالي أساسي في موقع في جنوب لبنان تديره قوات من الجنود "الحريديم"، لأنّ الوحدة التي تشغل النظام تضمّ مجندات.
Advertisement

وبحسب التقرير الإسرائيليّ، قال جنود إن ضباطا كبارا أبلغوهم بأن القرار اتخذ لتجنب وجود نساء في الموقع الذي تديره كتيبة "الحشمونائيم" الحريدية، مشيرين إلى أن المعتقدات الدينية الحريدية تمنع الاختلاط القريب مع الجنس الآخر.

وأضاف التقرير أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في ردّ رسمي إن وجود الجنود "الحريديم" لا يمنع نشر الأنظمة، موضحًا أنه تم نشره في مكان آخر لأسباب عملياتية.

وذكر التقرير أن النظام، الذي يصفه جنود وقادة بأنه أساسي، لا يمكن تشغيله دون النساء اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من الوحدة، وأن الوحدة لم تُدخل إلى الموقع بأوامر من القادة الكبار.

ونقل التقرير عن مصدر في الوحدة قوله: "النظام أساسي للمساعدة في القتال، وفي النهاية لا يتم تشغيله حيث يجب أن يكون".

وبحسب مصادر عسكرية نقلت عنها هآرتس، أكد مصدر في الوحدة المسؤولة عن النظام أن "النظام حيوي لدعم العمليات القتالية، لكنه في النهاية لا يعمل حيث هو مطلوب لأن المجندات لا يُسمح لهن بالدخول إلى الموقع الذي يتمركز فيه جنود الحشمونائيم".

وأضاف التقرير أنه منذ بدء جولة القتال الحالية في لبنان، قتل 22 جنديا إسرائيليا، مشيرا إلى أنه تم إعلان وقف إطلاق نار الشهر الماضي، لكن القتال استمر فعليا، وأن معظم القتلى منذ ذلك الحين سقطوا جراء طائرات مسيّرة متفجرة.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تتمركز في خط من المواقع يبعد نحو 10 كيلومترات شمال الحدود الإسرائيلية، وتقوم بعمليات تفتيش في قرى شيعية ومواقع يستخدمها "حزب الله" ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي قال ردا على ذلك إن "الادعاء بأن نشر النظام تم منعه بسبب نشاط كتيبة الحشمونائيم غير صحيح"، مضيفًا أن "جنود الاحتياط من الوحدة المعنية وصلوا إلى المنطقة قبل نحو أسبوعين بسبب حاجة عملياتية، ثم تقرر نقلهم إلى قطاع آخر بعد تقييم الوضع وبناءً على اعتبارات عملياتية". (كاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل: "حزب الله" استخدم عيادة مدنية لإنتاج وسائل قتالية جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرات صينية تُقلق إسرائيل.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب زوجته مهندس أنهى حياته.. إليكم تفاصيل القصة
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: عثرنا على صواريخ ووسائل قتاليّة في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

في إسرائيل

سكاي نيوز

حزب الله

الدينية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:04 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:09 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:04 | 2026-05-25
Lebanon24
14:00 | 2026-05-25
Lebanon24
13:54 | 2026-05-25
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25
Lebanon24
13:09 | 2026-05-25
Lebanon24
13:02 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24