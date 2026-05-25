المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تبدأ إزالة تعديات في منطقة كفرزبد

أعلنت ، في بيان، أنها باشرت تنفيذ أعمال إزالة تعديات وإنشاءات خرسانية مخالفة وقديمة مقامة ضمن العقارات المستملكة العائدة للمصلحة في منطقة كفرزبد العقارية، وذلك في إطار حماية الأملاك العامة المائية وصون منشآت المصلحة واستثماراتها ومنع أي إشغال أو تعدٍ غير قانوني على الأملاك المستملكة المخصصة للمشاريع والمنشآت المائية.وتأتي هذه الأعمال استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبعد إجراء الكشوفات الفنية والإدارية اللازمة، حيث تبين وجود إنشاءات وتعديات مخالفة مقامة منذ سنوات ضمن نطاق الاستملاكات العائدة للمصلحة الوطنية لنهر .وأكدت المصلحة أنها ستواصل تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة التعديات عن الأملاك العامة المائية والعقارات المستملكة التابعة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظاً على المصلحة العامة وحمايةً للمنشآت والموارد المائية.