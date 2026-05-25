عن نتائج الحرب وما يجري في لبنان... ماذا قال محللون إسرائيليّون؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ المحلل العسكري في صحيفة "هآريس" الإسرائيليّة عاموس هرئيل، قال إنّ "الحديث المتزايد عن اتفاق محتمل بين وإيران يعكس عمليًا انسحابًا أميركيًا من الحرب"، وأوضح أنّ "إدارة الرئيس الأميركي لم تنجح في فرض الشروط التي أعلنتها مع بداية المواجهة".وأشار هرئيل إلى أن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها منذ انسحابه من الاتفاق النووي السابق لم توقف البرنامج النووي ، بل دفعت طهران إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، مؤكدًا أن المرتبطة بالصواريخ الباليستية والنفوذ الإيراني في المنطقة بقيت دون حل.وفي السياق عينه، رأى المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيليّة ناحوم برنياع، أن خرجت من الحرب في وضع أفضل مما توقعته والولايات المتحدة، معتبرًا أن انتظار تل أبيب وواشنطن لما سيعلنه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن الاتفاق المحتمل يمثل بحد ذاته "إنجازًا لطهران".وأضاف أن الخطط لإضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه لم تتحقق، بينما غرقت إسرائيل في حرب استنزاف متعددة الجبهات في غزة ولبنان، وسط تراجع قدرة الجيش الإسرائيليّ على تحقيق حسم عسكري واضح.كما انتقد المحللان أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أن الوعود التي أطلقها بشأن "الانتصار الكامل" لم تتحول إلى نتائج فعلية، في وقت تواصل فيه الجبهات المشتعلة استنزاف إسرائيل عسكريًا وسياسيًا.