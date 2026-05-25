|
لبنان

عن نتائج الحرب وما يجري في لبنان... ماذا قال محللون إسرائيليّون؟

Lebanon 24
25-05-2026 | 09:06
عن نتائج الحرب وما يجري في لبنان... ماذا قال محللون إسرائيليّون؟
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ المحلل العسكري في صحيفة "هآريس" الإسرائيليّة عاموس هرئيل، قال إنّ "الحديث المتزايد عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يعكس عمليًا انسحابًا أميركيًا من الحرب"، وأوضح أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تنجح في فرض الشروط التي أعلنتها مع بداية المواجهة".
وأشار هرئيل إلى أن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها ترامب منذ انسحابه من الاتفاق النووي السابق لم توقف البرنامج النووي الإيراني، بل دفعت طهران إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، مؤكدًا أن القضايا المرتبطة بالصواريخ الباليستية والنفوذ الإيراني في المنطقة بقيت دون حل.

وفي السياق عينه، رأى المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيليّة ناحوم برنياع، أن إيران خرجت من الحرب في وضع أفضل مما توقعته إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرًا أن انتظار تل أبيب وواشنطن لما سيعلنه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن الاتفاق المحتمل يمثل بحد ذاته "إنجازًا لطهران".

وأضاف أن الخطط الإسرائيلية لإضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه لم تتحقق، بينما غرقت إسرائيل في حرب استنزاف متعددة الجبهات في غزة ولبنان، وسط تراجع قدرة الجيش الإسرائيليّ على تحقيق حسم عسكري واضح.

كما انتقد المحللان أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرين أن الوعود التي أطلقها بشأن "الانتصار الكامل" لم تتحول إلى نتائج فعلية، في وقت تواصل فيه الجبهات المشتعلة استنزاف إسرائيل عسكريًا وسياسيًا.
 
واعتبر محللون إسرائيليون أن إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في تحقيق الأهداف الرئيسية للحرب ضد إيران، رغم أشهر من التصعيد العسكري والتهديدات السياسية، مؤكدين أن طهران تمكنت من الحفاظ على موقعها الإقليمي والنووي، بينما تراجعت واشنطن تدريجيًا نحو خيار التسوية. (عربي 21)
 
 
 
 
 
عسكرياً وعن لبنان.. ماذا كشف محلل إسرائيلي؟
