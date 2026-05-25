بالصورة: إنذار عاجل من الجيش الإسرائيلي!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": إنذار عاجل إلى وتحديدًا لسكان منطقة المعشوق - صورفي ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة.البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر.