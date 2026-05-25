توقيف مشتبه بالتعامل مع اسرائيل في الجنوب

أفادت معلومات " "عن توقيف المدعو "رامي ج." من بلدة العباسية والمقيم في ، وذلك على خلفية الاشتباه بتعامله مع العدوّ .

وبحسب المعطيات الأولية، يُشتبه بأن الموقوف قام خلال الفترة الماضية بتزويد الإسرائيليين بمعلومات تتعلق بالعشرات من أبناء البلدة، فيما لا تزال دائرة الشبهات والتحقيقات تدور حوله لكشف كامل الملابسات والارتباطات المحتملة.