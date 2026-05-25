Najib Mikati
لبنان

بيان لفعاليات مغدوشة: الجيش والأجهزة الأمنية مطالبة بحماية الأهالي العُزّل وضبط الأوضاع

Lebanon 24
25-05-2026 | 09:46
بيان لفعاليات مغدوشة: الجيش والأجهزة الأمنية مطالبة بحماية الأهالي العُزّل وضبط الأوضاع
صدر بيان مشترك عن بلدية مغدوشة والنائب ميشال موسى، ومخاتير مغدوشة وكاهن الرعية، وجاء فيه:
إفساحًا في المجال أمام الأجهزة الأمنية لمتابعة ملف هذا التطور الخطير والمرفوض من كافة أهالي مغدوشة وفعالياتها، سوف يُستعاض عن التجمع الذي كان مقررًا عند الساعة السادسة من مساء هذا اليوم بالبيان التالي:

تستنكر فعاليات مغدوشة الاعتداءات التي حصلت بالأمس كما تدين بشدة كل التصرفات المُخلة بالأمن والتطاول على شرطة البلدية المولجة بالحفاظ على الأمن والاستقرار. وبناءً عليه، يناشد المجتمعون القوى الأمنية بتحمل مسؤولية الأمن بالبلدة والسعي الحثيث لإنشاء نقطة ثابتة للجيش اللبناني في مغدوشة تداركًا لما قد يعقبه من عقاب والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالسلم الأهلي.

فالجيش والأجهزة الأمنية مطالبة بحماية الأهالي العُزّل وضبط الأوضاع.

الرجاء العلم أن أي بيان غير صادر عن بلدية مغدوشة يُعتبر عارٍ عن الصحة بكافة تفاصيله.
 
 
 
