إنذار إسرائيلي إلى سكان هذه المنطقة الجنوبية.. اخلوا فوراً!

وجّه المتحدث باسم الجيش إنذاراً عاجلاً وبأثر فوري إلى سكان ، وتحديداً المقيمين في منطقة العباسية بقضاء صور، زاعماً رصد "خروقات من قبل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وطالب بإخلاء منازلهم والابتعاد عن مبانٍ محددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة بزعم قربها من منشآت تابعة للحزب، وسط تهديدات ببدء عملية عسكرية عنيفة في المنطقة.