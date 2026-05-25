من عراقجي.. رسالتا تهنئة إلى قاسم وبرّي وهذا مضمونهما!

Advertisement

وقال عراقجي في رسالتيه إنّه يهنّئ الدولة والشعب والمقاومة في بذكرى "عيد المقاومة والتحرير"، مشيداً بـ"الانتصار التاريخي"الذي حققه الشعب اللبناني بإخراج "الكيان الاسرائيلي" من عام 2000.كما أكّد استمرار الدعم الإيراني "الثابت والحاسم" لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ولدعم "المقاومة المشروعة" للشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال والاعتداءات .