تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ذكرت لبنان.. هذه تفاصيل مسودة الاتفاق الإيراني - الأميركي

Lebanon 24
25-05-2026 | 13:02
A-
A+

ذكرت لبنان.. هذه تفاصيل مسودة الاتفاق الإيراني - الأميركي
ذكرت لبنان.. هذه تفاصيل مسودة الاتفاق الإيراني - الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت قناة "العربية" تفاصيل عديدة ترتبط بمسودة الاتفاق بين أميركا وإيران، والذي من المُرتقب إعلانه قريباً فور تذليل العقبات التي تعترض طريقه.


وذكرت القناة أنَّ المسودة نصّت على النقاط التالية: 


-  تمديد وقف النار 60 يوماً قابلة للتمديد 


- فتح مضيق هرمز بلا رسوم وإزالة الألغام 
Advertisement


- تمكين إيران من بيع وتصدير النفط 


- استمرار المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد 


- التزام أميركا بتخفيف الحصار على موانئ إيران 


- منح إيران استثناءات محددة من العقوبات لتصدير النفط


- النظر في تخفيف العقوبات على النفط الإيراني على مراحل


- تخفيف العقوبات على نفط ايران مرهون بتنفيذ التزاماتها


- وقف النار بجميع الجبهات ومنها لبنان 


- تحديد فترة 30 يوماً لإعادة الملاحة بمضيق هرمز 


- تحديد فترة 60 يوماً للمفاوضات النووية 


- الإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة وفقا لآلية محددة 


- التفاوض بشأن آلية الإفراج عن أصول إيران المجمدة لاحقاً


- إيران تؤكد التزامها بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز 


- إيران وأميركا تؤكدان العمل على خفض التصعيد بالمنطقة 


- التأكيد على حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط بمضيق هرمز



في الوقت نفسه، ذكرت القناة أن الخلاف ما زال مُستمراً بشأن الترتيبات المُتعلقة بالوجود العسكري الأميركي في محيط إيران، موضحة أن هناك خلافات أيضاً مُستمرة بشأن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز.




مواضيع ذات صلة
تتضمن 9 بنود.. اليكم تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل بين أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس عن ترامب: اطلعت على مسودة لاتفاق مع إيران وصلتني
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من خطأ في "مسودة" اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـABC: جرت بعض المحادثات مع إيران من خلال وسطاء مختلفين ولم نتلقَ بعد رداً نهائياً بشأن مسودة الاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 21:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

النفط الإيراني

الإيراني

العقوبات

بات على

التزام

النووي

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:04 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:09 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:04 | 2026-05-25
Lebanon24
14:00 | 2026-05-25
Lebanon24
13:54 | 2026-05-25
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25
Lebanon24
13:09 | 2026-05-25
Lebanon24
13:00 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24