احتكار في سوق الترابة.. هكذا أصبح سعر الطن!

يشكو عدد من المواطنين من ارتفاع سعر طن الترابة إلى أكثر من 300 دولار، في ظل توقف عدد من المعامل عن العمل نتيجة تداعيات الحرب، ما أدى إلى احتكار السوق من قبل بعض الشركات.



ويُثير هذا الواقع استغراباً لدى المواطنين، في ظل غياب واضح لدور الوزارات والجهات المعنية في ضبط السوق ومنع الاحتكار.



وقد انعكس هذا الوضع سلباً على مختلف القطاعات، إذ بات العديد من المواطنين غير قادرين على شراء الترابة واستكمال مشاريعهم، ما أدى إلى تعطّل أعمال عدد كبير من الورشات وتوقف عمال يعتمدون على الأجر اليومي عن العمل، الأمر الذي وضع العديد من العائلات في أزمة معيشية متفاقمة.

