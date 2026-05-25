تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
25-05-2026
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
برزت خلال الساعات الماضية تهديدات إسرائيلية جديدة ضدّ
لبنان
، مفادها أن الجيش
الإسرائيلي
سينفذ عمليات قصف تستهدف المباني، ما ينذر بتصعيد ميداني خطير وكبير.
Advertisement
وذكرت القناة الـ"14"
الإسرائيلية
، مساء الإثنين، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بحثا توسيع العمليات في لبنان بشكلٍ لافت، والتصديق على استهداف المباني.
القناة قالت في نشرة إخبارية رصدها
"لبنان24"
إنّ الجيش الإسرائيلي حصل على "حرية عمل واسعة داخل لبنان"، أي إمكان تنفيذ عمليات وضربات متى اعتبر أن هناك تهديداً من "
حزب الله
".
وأوضحت القناة أنَّ "قواعد اللعبة تغيّرت"، بمعنى أن
إسرائيل
تعتبر أن هامش تحركها العسكري في الجنوب اللبناني بات أكبر من السابق.
وبحسب القناة، فإن هناك انتقادات إسرائيلية داخلية من قيادات أو جهات ميدانية بسبب طريقة إدارة المعركة في لبنان، مع حديث عن قيود عملياتية ومخاوف من الوضع الأمني على الحدود.
بدورها، قالت القناة الـ"13" الإسرائيلية إنّ إسرائيل تُجري محادثات مع
الولايات المتحدة
بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ الجيش الإسرائيلي أعدّ خطة هجوم ناري قوي على لبنان، وهو ينتظرُ تصديق المستوى السياسي عليها.
في غضون ذلك، نقلت قناة "
الجزيرة
" عن مسؤول أميركي قوله إنَّ "حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل بما في ذلك الإنذار الأخير".
أيضاً، نقل موقع "آكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إنّ "إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله"، مشيراً إلى أنّ "الحزب يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي لقد خرق وقف إطلاق النار في 2 آذار وهو الآن مصمم على منع الشعب اللبناني من سلوك طريق السلام وإعادة الإعمار".
من ناحيته، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لقناة الـ"12" الإسرائيلية بشأن وضع لبنان: "نقف الآن عاجزين أمام واقع مميت، أشبه بلعبة روليت حقيقية. هناك حلول مرتجلة في ساحة المعركة، وارتجالات بلا حلول في المجال السياسي. يموت الجنود لأنهم يخالفون غريزتهم في السعي إلى الاشتباك والتركيز على الدفاع، وأصبح المدنيون والممتلكات أهدافاً سهلة الاستغلال والتشغيل".
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
26/05/2026 04:31:15
26/05/2026 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس بحثا توسيع العمليات في لبنان بشكل لافت والتصديق على استهداف المباني
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس بحثا توسيع العمليات في لبنان بشكل لافت والتصديق على استهداف المباني
26/05/2026 04:31:15
26/05/2026 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مبنى يُشكّل خطراً في بيروت... القرار صدر بهدمه
Lebanon 24
مبنى يُشكّل خطراً في بيروت... القرار صدر بهدمه
26/05/2026 04:31:15
26/05/2026 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: خلافات في الكابينت الإسرائيلي بشأن توسيع المنطقة العازلة في لبنان
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: خلافات في الكابينت الإسرائيلي بشأن توسيع المنطقة العازلة في لبنان
26/05/2026 04:31:15
26/05/2026 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
الجزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بلدة جنوبية.. غارة تستهدف "مخفر درك"
Lebanon 24
في بلدة جنوبية.. غارة تستهدف "مخفر درك"
16:54 | 2026-05-25
25/05/2026 04:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
Lebanon 24
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
16:41 | 2026-05-25
25/05/2026 04:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ في الجنوب وإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.. ما جديد الميدان؟
Lebanon 24
قصفٌ في الجنوب وإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.. ما جديد الميدان؟
16:41 | 2026-05-25
25/05/2026 04:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" حاولَ اختراق "كاميرات إسرائيل".. ما علاقة الصين؟
Lebanon 24
"حزب الله" حاولَ اختراق "كاميرات إسرائيل".. ما علاقة الصين؟
16:38 | 2026-05-25
25/05/2026 04:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من بلدة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان لسكانها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تحذير من بلدة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان لسكانها.. إليكم التفاصيل
16:30 | 2026-05-25
25/05/2026 04:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
Lebanon 24
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
16:07 | 2026-05-25
25/05/2026 04:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
07:01 | 2026-05-25
25/05/2026 07:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
23:15 | 2026-05-24
24/05/2026 11:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
10:00 | 2026-05-25
25/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2026-05-25
في بلدة جنوبية.. غارة تستهدف "مخفر درك"
16:41 | 2026-05-25
من نقابة خبراء السير.. تحذير يهمّ المواطنين
16:41 | 2026-05-25
قصفٌ في الجنوب وإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.. ما جديد الميدان؟
16:38 | 2026-05-25
"حزب الله" حاولَ اختراق "كاميرات إسرائيل".. ما علاقة الصين؟
16:30 | 2026-05-25
تحذير من بلدة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان لسكانها.. إليكم التفاصيل
16:29 | 2026-05-25
أمنياً.. ماذا فعل الجيش بشأن المطار؟
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
26/05/2026 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
26/05/2026 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
26/05/2026 04:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24