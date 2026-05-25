قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!

برزت خلال الساعات الماضية تهديدات إسرائيلية جديدة ضدّ ، مفادها أن الجيش سينفذ عمليات قصف تستهدف المباني، ما ينذر بتصعيد ميداني خطير وكبير.

وذكرت القناة الـ"14" ، مساء الإثنين، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بحثا توسيع العمليات في لبنان بشكلٍ لافت، والتصديق على استهداف المباني.





القناة قالت في نشرة إخبارية رصدها "لبنان24" إنّ الجيش الإسرائيلي حصل على "حرية عمل واسعة داخل لبنان"، أي إمكان تنفيذ عمليات وضربات متى اعتبر أن هناك تهديداً من " ".





وأوضحت القناة أنَّ "قواعد اللعبة تغيّرت"، بمعنى أن تعتبر أن هامش تحركها العسكري في الجنوب اللبناني بات أكبر من السابق.





وبحسب القناة، فإن هناك انتقادات إسرائيلية داخلية من قيادات أو جهات ميدانية بسبب طريقة إدارة المعركة في لبنان، مع حديث عن قيود عملياتية ومخاوف من الوضع الأمني على الحدود.





بدورها، قالت القناة الـ"13" الإسرائيلية إنّ إسرائيل تُجري محادثات مع بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ الجيش الإسرائيلي أعدّ خطة هجوم ناري قوي على لبنان، وهو ينتظرُ تصديق المستوى السياسي عليها.





في غضون ذلك، نقلت قناة " " عن مسؤول أميركي قوله إنَّ "حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل بما في ذلك الإنذار الأخير".





أيضاً، نقل موقع "آكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إنّ "إدارة الرئيس الأميركي ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله"، مشيراً إلى أنّ "الحزب يتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي لقد خرق وقف إطلاق النار في 2 آذار وهو الآن مصمم على منع الشعب اللبناني من سلوك طريق السلام وإعادة الإعمار".