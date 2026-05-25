مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد "حزب الله"

لمح مسؤول أميركي رفيع المستوى، مساء اليوم، إلى أن إدارة الرئيس ستدعم تصعيد العمليات العسكرية ضد " " في ، مؤكداً أن الإدارة الحالية تختلف عن إدارة السابقة، ولن تطلب من التحمل السلبي للهجمات التي تستهدف قواتها ومواطنيها.وأوضح المسؤول الأميركي، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس"، أن "حزب الله" تجاهل طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك إنذار نهائي وُجه إليه مؤخراً، مشيراً إلى أن الحزب أطلق منذ 17 نيسان الماضي أكثر من 1000 طائرة مسيّرة وما يزيد على 700 صاروخ، في محاولة لعرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، واصفاً الوضع القائم بأنه "غير قابل للاستمرار".