تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد "حزب الله"

Lebanon 24
25-05-2026 | 13:54
A-
A+
مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله
مسؤول أميركي: إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لمح مسؤول أميركي رفيع المستوى، مساء اليوم، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد "حزب الله" في لبنان، مؤكداً أن الإدارة الحالية تختلف عن إدارة بايدن السابقة، ولن تطلب من إسرائيل التحمل السلبي للهجمات التي تستهدف قواتها ومواطنيها.
Advertisement

وأوضح المسؤول الأميركي، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس"، أن "حزب الله" تجاهل طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك إنذار نهائي وُجه إليه مؤخراً، مشيراً إلى أن الحزب أطلق منذ 17 نيسان الماضي أكثر من 1000 طائرة مسيّرة وما يزيد على 700 صاروخ، في محاولة لعرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، واصفاً الوضع القائم بأنه "غير قابل للاستمرار".
 
وحمّل المسؤول الحزب المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي إثر انتهاكه لوقف إطلاق النار في الثاني من اذار الماضي، معتبراً أنه مصمم على منع الشعب اللبناني من سلوك طريق السلام وإعادة الإعمار؛ خشيةً من المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل بدعم أميركي، والتي تمثل تهديداً وجودياً للحزب كون التوصل إلى وقف إطلاق نار ناجح بقيادة الحكومة سيجرده من قوته وروايته.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي لـ "أكسيوس": ترامب سيعقد اليوم اجتماعًا في غرفة العمليات بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ "أكسيوس": ترامب سيعقد اليوم اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية تدعم "عملية الحرية" في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات غرفة إدارة عمليات عسكرية قرب مربض كفرغلعادي التابع للجيش الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 04:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

إعادة الإعمار

دونالد ترامب

دارة الرئيس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-05-25
Lebanon24
16:41 | 2026-05-25
Lebanon24
16:41 | 2026-05-25
Lebanon24
16:38 | 2026-05-25
Lebanon24
16:30 | 2026-05-25
Lebanon24
16:29 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24